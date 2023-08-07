Yapay zeka ürünleri, son dönemde oldukça popüler bir hal aldı. ChatGPT ile birlikte büyük bir ivme yakalayan teknoloji için dev şirketler yatırımlarını hızlandırdı. Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple da yapay zeka için kollarını sıvadı. Apple, yapay zeka departmanı için ABD, Fransa ve Çin'de yapay zeka mühendisleri arıyor.

Yapay zeka ürünleri, son dönemde oldukça popüler bir hal aldı. ChatGPT ile birlikte büyük bir ivme yakalayan teknoloji için dev şirketler yatırımlarını hızlandırdı. Teknoloji dünyasının en büyük ismi olan Apple da yapay zeka için kollarını sıvadı.

Apple, yapay zeka departmanı için ABD, Fransa ve Çin'de iş ilanı verdi

Apple'ın son haftalarda yapay zeka üzerine hamleler yaptığı biliniyor. Özellikle mayıs ayından beri büyük bir yatırım gerçekleştiriliyor. Financial Times raporuna göre Apple, yapay zeka departmanı için ABD, Fransa ve Çin'de yapay zeka mühendisleri arıyor.

Geçtiğimiz haftalarda The Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bir belgeye göre Apple, sadece Mayıs ayında yeni 28 elemanı işe aldı. İşe alınan mühendisler araştırma bilim adamları, özel proje yöneticileri ve diğer bazı pozisyonlardan oluşuyor.

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Apple her ne kadar bu alanda hızlı adımlar atsa da oldukça çok yolu var. Apple sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, Apple GPT olarak ifade ettiği yapay zeka ürünü hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin bu konuda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığını ifade eden Kuo, hazır olmaktan çok uzak olduğunu ve gelmesinin yıllar sürebileceğini belirtti.

Ancak bazı kaynaklara göre bu gecikmenin bir başka nedeni ise Tim Cook'un endişeleri. Cook'a göre AI tabanlı ürünler oldukça popüler olsa da çözülmesi gereken birçok kusuru var. Yine de yapay zekanın geleceğin bir parçası olduğunu da kabul ediyor.

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