Apple, Yanlışlıkla Bir Müşteriye 60 Tane iPhone 15 Pro Max Gönderdi

Apple, iPhone 15 serisini satışa çıkardıktan sonra bir müşteriye yanlışlıkla 60 adet iPhone 15 Pro Max gönderdi. Bu hata sosyal medyada viral oldu.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 15 serisini küresel olarak satışa çıkardı. Dört modelden oluşan yeni seri, fiyat artışlarına rağmen rekor satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Ancak TikTok'taki iddiaya göre Apple, bir müşteriye yanlışlıkla 60 tane iPhone 15 Pro Max gönderdi.

Apple'dan 60 tane iPhone 15 Pro Max aldı

Apple tarafından yapılan büyük bir sevkiyat hatası, sosyal medyada viral olmayı başardı. TikTok'ta paylaşılan videoya göre, 4 adet iPhone 15 Pro Max sipariş eden bir kişi Apple'dan 60'tan fazla telefon aldı.

Bir TikTok hesabı, kısa süre önce Apple'dan biri 1TB ve üçü 256GB olmak üzere 4 adet iPhone 15 Pro Max siparişi verdi. Ancak paketi teslim aldığında, tamamı 1TB olmak üzere 60 adet telefon olduğunu fark etti. Bu cihazların Türkiye fiyatı ise tanesi 92 bin TL'den 5,5 milyon TL yapıyor.

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TikTok'ta yayınlanan video, kullanıcıya teslim edilen üç büyük kutuyu gösteriyor. Her bir kutuda 20 adet iPhone 15 Pro Max bulunuyorken, bu da 5,5 milyon TL değerinde oldukları anlamına geliyor.

Apple sevkiyatlarında böylesine büyük bir hatanın nasıl veya neden meydana geldiği şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak sipariş sırasında bir karışıklık olduğu ve yanlış adrese 60 adet iPhone 15 Pro Max 1TB gönderildiği düşünülüyor.

Ayrıca siparişi işleyen birisinin miktarları karıştırdığı da düşünülüyor. Yani 6 tane olması gerekirken 60 adet akıllı telefon gönderilmiş olabilir.

Apple da böylesine büyük bir sevkiyat hatasıyla ilgili araştırma yürütecektir diye düşünüyoruz. Ancak şirketin hatalı gönderilen telefonları uzaktan devre dışı bırakması veya iadesini talep etmesi ihtimali de bulunuyor.