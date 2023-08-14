Apple, Watch X Modeliyle Akıllı Saatte Devrim Yaratmayı Hedefliyor

Apple, önümüzdeki aylarda düzenleyeceği etkinlikte iPhone 15 ve yeni Apple Watch modellerini duyuracak. Ancak şirketin Watch X modeli üzerinde çalıştığı ve akıllı saatte büyük bir değişiklik yapacağı iddia ediliyor. Yeniden tasarlanan saat, 2024 veya 2025'te piyasaya sürülecek.

Apple, önümüzdeki aylarda düzenleyeceği etkinlik kapsamında iPhone 15 ve yeni Apple Watch modellerini duyuracak. Bu saatler arasında Watch Series 9 ve ikinci nesil Watch Ultra'nın olması bekleniyor. Ancak şirketin "akıllı saatte devrim yaratacak" bir Apple Watch X modeli üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Apple Watch'un 10. yılına özel Watch X geliştiriliyor

Apple'ın 2024 veya 2025 için Apple Watch'u yeniden tasarlamak istediği ortaya çıktı. Akıllı saatin tasarımında büyük bir değişikliğe gideceği söylenen teknoloji devinin, bunu Watch'un 10. yaşına özel olarak yapacağı ifade edildi.

Bloomberg'den gelen raporlar, yeniden tasarlanan saatin " Apple Watch X" olarak adlandırılacağını ortaya koydu. Şirketin yapacağı başlıca yeniliklerden biri kordonda yaşanacak. Daha önce de bildirdiğimiz üzere, Apple'ın yuva tabanlı kordon yerine yeni bir manyetik toka bağlantısını test ettiği aktarıldı.

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Manyetik toka bağlantısı, şu anda yuvaların kullandığı saatin iç kısmını boşaltarak Watch'ın kalınlığını azaltabilir. Yeniden tasarımın başka değişiklikler de içermesi ve Apple'ın "Watch'a yaptığı en büyük güncelleme" olması bekleniyor.

2024 veya 2025'te çıkacak Watch X, saatin tasarımının ve kordon sisteminin 10 yıl sonra ilk kez değişeceğini gösteriyor. Bu kordon sisteminin Watch Series 9 ile de sunulabileceğini belirtmek gerekiyor. Ancak Series 9'un başlıca performans iyileştirmelerine odaklanması bekleniyor.

Yeni kordona ek olarak, Apple'ın uygun fiyatlı Watch SE 3modeli üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Fiyat/performans odaklı olması beklenen akıllı saat, Eylül lansmanında görücüye çıkabilir.

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