Apple, ürettiği teknolojik ürünlerle sektörün zirvesinde yer almaya özen gösteriyor. Akıllı saat dünyasının en güçlü ürünlerinden birisi olarak gösterilen Watch Ultra, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılmış ve bütün dikkatleri üstüne çekmişti. Şirket, yeni nesil Apple Watch Ultra için çalışmalarını sürdürüyor.

Apple Watch Ultra 2, Eylül ayında tanıtılacak

Apple, ilk modelini geçtiğimiz yıl tanıttığı Watch Ultra'nın ikinci nesli için kolları sıvadı. Titanyum kaplamalı olarak gelecek yeni modelin seri üretim tarzında değişikliğe gidilecek. Ortaya çıkan son iddialara göre Apple, Watch Ultra 2 modelinin çıkışı beklenenden önce olacak.

İlk sızıntılar, akıllı saatin önümüzdeki yıl sahne alacağı yönündeydi. Daha sonra Apple sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, bu yıl içinde gelebileceğini belirten bir paylaşım yaptı. Son olarak da Bloomberg'den Mark Gurman, Apple Watch Ultra 2 modelinin bu yılın ikinci yarısında geleceğini söyledi. Apple'ın Eylül aylarında iPhone'ları tanıttığı etkinliği yapacağını düşünürsek akıllı saatin önümüzdeki Eylül ayında sahne alacağını söyleyebiliriz.

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Aslında ilk sızıntıların 2024'ü işaret etmesinin önemli bir nedeni var. Daha önce birçok önemli kaynak, yeni nesil Watch Ultra'nın microLED ekrana sahip olacağını belirtti. Bunun için de 2024 işaret edildi. Ancak Apple, hemen öncesinde microLED ekrana sahip olmayan bir modeli çıkarma kararı aldı.

Öte yandan microLED ekranlı akıllı saat için daha fazla bekleyebiliriz. TrendForce'un ortaya çıkardığı bir detaya göre şirket, bu konuda bazı sorunlar yaşıyor. Rapor, microLED'li Apple Watch Ultra modelinin üretim planlamasının tedarik sorunları nedeniyle ertelendiğini söylüyor. Buna göre akıllı saat, 2024'te değil 2026'da gelecek. Şirketin bu süreçte microLED'li iPhone'lara yöneleceği belirtiliyor.