Apple Watch Series 9 rakibi Google Pixel Watch 2'nin renkleri ortaya çıktı!

Google, 4 Ekim'de düzenleyeceği Made by Google etkinliğinde Pixel 8 serisinin yanı sıra Pixel Watch 2 gibi ürünler vitrine çıkacak. Bugüne dek ortaya atılan iddialarla ve sızıntılarla hakkında bilgi sahibi olduğumuz akıllı saatin tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Peki Google Pixel Watch 2 kullanıcılara neler sunacak?

Google Pixel Watch 2 tasarımı ve renk seçenekleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen WinFuture, Google Pixel Watch 2'nin tasarımını ve renk opsiyonlarını gözler önüne serdi. Akıllı saatin selefi gibi metal çerçeveli ve yuvarlak bir tasarıma sahip olacağını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra ürünün dört ana renkte geleceği belli oldu: mavi, siyah, gri ve beyaz. İlgili renk seçeneklerinin isimlerini muhtemelen önümüzdeki hafta düzenlenecek lansmanla öğreneceğiz.

Google Pixel Watch 2'nin Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 işlemcisinden güç alacağını söylemek mümkün. Öte yandan 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama gibi opsiyonlarla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı saatin beklenen teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikGoogle Pixel Watch 2 Ekran: 1.2 inç – AMOLED 384 x 384 piksel çözünürlük 1000 nit tepe parlaklık 453 ppi Always-on display Corning Gorilla Glass 5İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1RAM: 2 GBDepolama: 32 GBPil: 306 mAh – Li-IonŞarj: Wireless (Qi)İşletim Sistemi: Android Wear OS 4Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, eSIMDiğer: Kandaki oksijen takibi Kalp atış hızı takibi Suya dayanıklılık (IP68)

Pixel 8 serisinin tanıtılacağı Made by Google için geri sayım!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!