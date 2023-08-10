Apple Watch Series 9 Kordonunda Değişiklikler Olacak

Apple, önümüzdeki ay iPhone 15 serisiyle birlikte Watch Series 9 modellerini de duyuracak. Şirketin Watch kordon tasarımında dokuma kumaş ve tokalı bir tasarıma geçileceği iddia ediliyor.

Apple, önümüzdeki ay iPhone 15 serisiyle birlikte Watch Series 9 modellerini de duyuracak. Ortaya çıkan yeni iddialar ise şirketin Watch kordon tasarımında bir dizi değişikliğe gittiğini gösteriyor. Kordondaki temel değişiklik dokuma kumaş ve tokalı bir tasarıma geçilecek olması.

Apple Watch Series 9 kordonu manyetik mi olacak?

Watch Series 9'da büyük tasarım değişiklikleri beklenmiyor, ancak Apple, kordonu yeniden ele alıyor gibi görünüyor. Şirket, saatle birlikte kordonların ayarlanabilir olmasını istiyor. Buna göre yeni kayış, manyetik toka kapamalı dokuma kumaş olacak.

Apple'ın bu değişikliği, kullanıcıların farklı kordonları alıp özelleştirmesi mümkün olacak. Yani Solo Loop ve Braided Solo Loop gibi önceden belirlenmiş kordon boyutları tarihe karışacak. Yeni kordon, Apple'ın halihazırda sunduğu stile benzer olabilir, ancak bileğe ayarlamak için manyetik bir tokayla gelecek.

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Twitter'daki sızıntıda paylaşılan görsel, dokuma kumaş desenli ve metal tokalı bir kordonu gösteriyor. Apple Watch gövdesine bağlantı mekanizması ise standart, pimli tırnakları kullanacak gibi duruyor.

Söylentilere göre yeni kordon, 149 dolarlık Leather Link seçeneğine uygun fiyatlı bir alternatif olabilir. Ayrıca 2020'de Solo Loop'un tanıtılmasından bu yana büyük bir tasarım değişikliği almayan Watch serisine yeni bir görünüm kazandırabilir.

Yeni kordona ek olarak, Apple'ın uygun fiyatlı Watch SE 3 modeli üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Fiyat/performans odaklı olması beklenen akıllı saat, Eylül lansmanında görücüye çıkabilir.

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