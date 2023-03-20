Akıllı saatler son yıllarda birçok değişime gitti ve günlük kullanım olarak insanların normallerinden biri haline geldi. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın 2020 yılında çıkardığı Apple Watch SE 1. Nesil hala alınır mı? Sorusunu yanıtladık.

Apple Watch SE 1. Nesil hala alınır mı?

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İlk nesil Apple Watch SE, düşme algılama, pusula ve yüzmeye dayanıklı kasa, Aile Kurulumu, yüz paylaşma, uyku takibi ve yine yeni Apple Watch Series 6'da bulunan diğer imza özellikleri dahil olmak üzere Series 3'ün birçok özelliğini barındırıyor.

Ancak kalp ritmi ölçmenin dışında EKG ölçme özelliği bu uygun fiyatlı Apple Watch modelinde yer almıyor. Ancak yüksek ve düşük kalp ritmini ölçen saat aynı zamanda düzensiz kalp ritmi için de bildirimde bulunuyor. Suya dayanıklı akıllı saat 50 metreye kadar su geçirmeme özelliğine sahip.

Uygun fiyatlı Apple Watch SE Series 3 modeline göre 2 kat hızlı olan S5 çip ile karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi bu işlemci Series 5 modelinde karşımıza çıkmıştı. Yani bu ucuz model pek de hafife alınacak türden bir akıllı saat değil. Burada Watch SE model olarak Series 3'ün devamı olarak planlanmış.

Yani Watch SE ile birlikte Series 3 modelinin satıştan kalkması bekleniyor. Ancak bazı yorumcular Series 3'ünde satılmaya devam edeceğini düşünüyor. Şu an için ise Series 3 sitede satılmaya devam ediyor. Model 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor ve LTE destekli bir bağımsız iletişim kurabilen versiyonu da bulunuyor.