Apple Watch Satışları ve Detayları

Akıllı saatler piyasaya ilk çıktıklarında birçoğumuzun tereddütleri vardı ancak Apple Watch, diğer markaları geride bırakarak en sevilen saat markası haline geldi. Apple'ın sürekli yeni ürünler çıkarması ve hayatı kolaylaştırma mottosuyla talep patlamasına neden oldu.

Akıllı saatler piyasaya ilk çıktıklarında birçoğumuz "Neden kolumda bir ekran olsun?" gibi soruları üreticilere yöneltiyorduk. Hatta birçok teknoloji bloğunda ortaya çıkan ortak karar "akıllı saat alınmaz abi boşa masraf ya" şeklindeydi. Ancak bir şeyler oldukça değişmiş durumda. Teknoloji üreticisi Apple işi saat üretmek olan markaları solladı. İşte Apple Watch satışları ve detaylar…

Akıllı saat satışları her geçen gün klasik saatleri geçiyor!

9 Eylül 2014 tarihinde Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile ilk Apple Watch saati de görmüş olduk. O dönem teknoloji bizler için oldukça farklı bir noktadaydı. Apple alışılmışın dışındaki ince tasarımı ve dev ekranlı telefonları ile bizleri kendine çekmeye çalışırken bir yandan da kolumuzda taşımamız gereken ikinci bir ekrandan bahsediyordu.

İlk başta insanlara çok gereksiz, para tuzağı vb. gibi gelen Apple Watch daha sonralarda ufak ufakta olsa talep görmeye başladı. Series 2 ile birlikte daha da alevlenen bu artış Series 3'ün tanıtılmasıyla birlikte bir talep patlamasına doğru ilerlemeye başladı. Aradan geçen süreçte Apple'ın sürekli "hayatınızı kolaylaştırın" mottosunda ilerlemesi, diğer markaların "akıllı bileklik ve akıllı saat" kapsamında sürekli yeni ürünler çıkarması bu durumu tetikledi.

Eski eşyalar neden daha sağlam? İşte ilk defa duyacağınız planlı eskitme anlaşması!

Günün sonuna baktığımızdaysa yatırım şirketi Piper Sandler tarafından yapılan anket sonuçlarına göre önceden yüzde 31 civarında olan Apple Watch kullanım oranı yüzde 34 oranına çıkarken anket yapılanların yüzde 10'u da bir sonraki saatinin Apple Watch olmasını istediğini belirtti. Apple bu oranlar ile Casio, Rolex gibi klasik saat üretimi konusuna yıllarını vermiş markaların önüne geçerek en sevilen saat markası olmayı başardı.

Son olarak saat anketinin yanında bir de iPhone'lar için bir anket hazırlandı. Gençler arasında yapılan anketin sonucuna göre gençlerin yüzde 87'si bir iPhone sahibiyken, yüzde 88'i bir sonraki telefonunun iPhone olmasını istiyor.