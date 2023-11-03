Apple Watch Projesi İptal Edildi, Android Uyumlu Olacaktı

Apple Watch'un Android ile uyumlu olması planı iptal edildi. Proje, iPhone satışlarını artırmak için iptal edildi. Ancak Apple'ın sağlık hedeflerini içeren bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Akıllı saatler, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmeyi başardı. Akıllı saat denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri de Apple oluyor. Apple Watch modelleri, sahip olduğu özellikler ve tasarım ile kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başarıyor. Ancak son haberler Apple'ın iptal edilen Apple Watch projesini ortaya çıkardı. Buna göre Apple Watch Android ile uyumlu olacaktı.

Proje, iPhone satışlarını artırmak için iptal edildi!

Apple Watch gündelik hayatımızda büyük bir yer tutan akıllı cihazlardan biri oldu. Özellikle telefonla çok haşır neşir olan kullanıcılar için vazgeçilmez bir ürün olan bu modeller hem özellik hem de tasarım açısından kullanıcılardan tam not alıyor.

Bununla birlikte bugün Apple Watch hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bu bilgi ise Apple'ın sağlık hedeflerini içeriyor. Raporlara göre Apple mühendisleri, Apple Watch ve Sağlık uygulamasını daha önceden Android telefonlarla uyumlu hale getirmek için bir çalışma yürüttü.

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Öte yandan yürütülen bu çalışmanın neredeyse tamamlandığı belirtiliyor. Bu noktada ise Apple Watch'un Android telefonlarla neden uyumlu olmadığı sorusu gündeme geliyor. Bunun en net cevabı ise ticaret oluyor. Şirket, Apple Watch ile birlikte iPhone satışlarını da artırmak istiyor.

Ayrıca daha öncesinde bir Apple yöneticisinin iMessage'ı Android'e getirmek istediğine dair haberler de çıktı. Ancak bu fikir sonrasında yöneticiler tarafından reddedildi. Yine bunun nedeninin de iPhone'ların satışını artırmak oldu.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch Android cihazlarla uyumlu olmalı mıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!