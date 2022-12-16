Apple Watch için yüzlerce kordon ve aksesuar!

Apple Watch için malzeme kalitesi yüksek şık kordonlar satın almak isteyenlerin uğrak noktalarından birisi de, bikordon.com oluyor.

Saatler hayatımızın vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alırken, bunların yerini son zamanlarda akıllı saatler almaya başladı. Akıllı saatler koşudan yüzmeye, uykudan kalp ritmine kadar neredeyse her şeyi takip ederek sağlık konusunda kullanıcılara büyük fayda sağlarken, tasarımları belirli çerçevelerin dışında çıkmadığı için farklı görünmek isteyenler kordonlara yöneliyor.

Malzeme kalitesi yüksek şık kordonlar satın almak isteyenlerin uğrak noktalarından birisi de, bikordon oluyor. Saat sektöründe yaklaşık 15 yıldır hizmet vermekte olan Kenan Karataş tarafından 2019 yılında kurulan bikordon.com'da Apple Watch için yüzlerce farklı kordon ve aksesuar seçeneği bulunuyor.

Apple Watch kordonları için onlarca seçenek var

Akıllı saatiniz için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabileceğiniz internet sitesinde Apple Watch kordon için özelleştirme seçenekleri de bulunuyor. Lazer UV baskı yapabilen firmanın baskı için kullandığı boyaların tamamı sağlığa zararlı maddeler içermiyor ve gerekli testlerden geçtikten sonra ülkemize giriş yapıyor.

Deri kordonların bazıları yerli üretim ve yüzde 100 dana derisi kullanılıyor. Seçtiğiniz ürünün saatinizde nasıl duracağını görmeniz adına her kasa rengine özel bir 3D görsel sunuluyor. Bu sayede tercih yapmak daha kolay hale geliyor.

Yani kırmızı saat kullanan bir müşteri yeşil bir kordonun saatinde nasıl durduğunu görebiliyor. Ürün görselleri YouTube videoları ile desteklenirken, Instagram ve WhatsApp üzerinden ulaştığınızda da istediğiniz ürünler kombinleniyor ve görüntüleri sizlerle paylaşılıyor.

Kısa süre önce piyasaya sürülmesine rağmen Apple Watch Ultra kordon seçeneklerinin yanı sıra akıllı saatlerinizin ekranlarını çizilmelere karşı koruyan Apple Watch ekran koruyucu modelleri de yer alıyor.

Tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz

Herhangi bir sorun durumunda ücretsiz değişim ve iade hakkı tanıyan bikordon.com'un kullandığı kargo kutuları ve ürün ambalajları, Türkiye'de geri dönüşümden elde edilen kağıtlardan yapılmakta.