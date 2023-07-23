Apple Watch Düşme Algılama Özelliği Hayat Kurtardı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte giyilebilir cihazlar, sağlık uygulamaları ve sensörler sayesinde birçok insanın hayatını kurtarıyor. Apple Watch, düşme algılama özelliği sayesinde Norveç'teki bir arazi koşucusunun hayatını kurtardı. İşte detaylar…

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte giyilebilir cihazlar, sağlık uygulamaları ve sensörler sayesinde birçok insanın hayatını kurtarıyor. Apple Watch, düşme algılama özelliği sayesinde Norveç'teki bir arazi koşucusunun hayatını kurtardı. İşte detaylar…

Apple Watch, düşme algılama özelliği sayesinde hayat kurtardı

Patika koşusu yapmaya karar veren yatırım direktörü Robet Naess'in akciğeri yaşadığı kaza nedeniyle söndü. 59 yaşındaki Naess, tecrübeli bir koşucu olmasına ve kullandığı rotada daha önce de koşmasına rağmen bir virajda kayarak düştü.

Çarpmanın etkisiyle göğüs kısmı keskin bir köşeye çarpan Naess, akciğer sönmesi ve kaburga kırıkları nedeniyle zor anlar yaşadı. Şiddetli acı ve nefes alma sorunu yaşayan Naess, Apple Watch sayesinde acil servise kısa bir süre içerisinde ulaştı.

Apple Watch Ultra 2'nin çıkış tarihi sızdırıldı: Beklenenden önce geliyor!

Yaklaşık 15 dakika sonra bölgeye ulaşan ekipler, Naess'i Haukeland Hastanesine kaldırdı. Konu hakkında açıklama yapan Naess, "Yaklaşık 15 dakikalık bekleme süresi boyunca 100'den fazla araç geçti. Yolun aşağı tarafında olduğum için kimse beni fark etmedi." ifadelerine yer verdi.

Naess, hareket etme fırsatı olmadığı ve kritik bir durumda olduğu için Apple Watch'un hayatını kurtardığını belirtti. Haziran ayında, Apple Watch Düşme Algılama özelliği sayesinde Ontario'lu bir erkeğe yardım edilirken, Cincinnati'de bir kadın yüksek riskli bir kan pıhtısından kurtuldu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Giyilebilir teknolojilerde yer alan sağlık uygulamalarını ve sensörleri yeterli buluyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.