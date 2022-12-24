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Apple Watch, bir can daha kurtardı!

Teknoloji Haberleri

Apple Watch, bir can daha kurtardı!

Apple Watch'un hayati önem taşıyan Düşme Algılama özelliği, trafik kazası algılayarak bir can kurtardı! İşte detaylar...

Apple, yakın zaman önce iPhone'lar için Kaza Algılama ve Apple Watch'lar için de Düşme Algılama özelliklerini getirdi. Bu özellikler adından da belli olduğu gibi kullanıcıların yaşadığı herhangi bir tehlikeli durumu tespit ederek harekete geçiyor. Son olarak Apple Watch, trafik kazası olduğunu fark ederek kullanıcısının canını kurtarmayı başardı.

Apple Watch, Düşme Algılama özelliği, trafik kazasını fark etti

@Ezra_Black_ isimli bir Twitter kullanıcısı, bugün hesabından yaptığı paylaşımla Apple'a teşekkürlerini sundu. Paylaşıma göre Twitter kullanıcısı, bir trafik kazası geçirdi ve Apple Watch'un Düşme Algılama özelliği bunu hemen fark etti. Ardından da harekete geçerek acil servisi ve ortağını aradı.

My Apple Watch Ultra detected a collision and instantly called emergency services, and my partner, after being hit by a drunk driver tonight. I'm safe.

Thank you Apple. pic.twitter.com/HhQ0V2brSn

— Ezra Black (@Ezra_Black_) December 23, 2022

Apple müşterisi, kazanın sarhoş bir sürücünün kendisine çarpmasıyla gerçekleştiğini de belirterek şu anda güvende olduğunu belirtti. Ek olarak da tüm bunları gerçekleştirdiği için Apple'a teşekkür etti. Kazanın görüntülerini de yine bunları yazdığı gönderide paylaştı.

Apple, akıllı saatlerindeki bir özelliği doğruladı!

Apple Watch, ilk kez bu şekilde hayat kurtarmıyor. Akıllı saat, daha önce de benzer şekilde birçok kullanıcının hayatını kurtarmıştı. Ek olarak da vücut değerlerini göz önünde bulundurarak da bir kişinin kanseri teşhis etmesine bir kişinin de hamile olduğunu fark etmesinde yardımcı olmuştu. iPhone'lar da aynı şekilde etkinleştirildikleri durumda kişilerin hayatını kurtarmak için birçok kez harekete geçti.

Apple Watch Düşme Algılama özelliği nasıl aktifleştirilir?

Saat üzerinden etkinleştirmek için

    Apple Watch'unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

    Önce SOS'a, ardından Düşme Algılama'ya gidin.

    Düşme Algılama'yı aktif hale getirin.

    Telefon üzerinden etkinleştirmek için

    Saatim'e dokunun.

    Acil SOS'a gidin.

    Düşme Algılamayı Açın.

    Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch ve iPhone'ların Kaza Algılama özellikleri, hayati önem taşıyor mu? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

    Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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