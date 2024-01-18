Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu önümüzdeki günlerde ön siparişlere açacak. Bunun için geri sayım başlamışken kısa süre önce ortaya çıkan detaylar, Apple Vision Pro cihazının önemli bir eksikle geleceğini ortaya koydu.

Apple Vision Pro, Wi-Fi 6E desteklemeyecek

Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile Vision Pro'nun 19 Ocak'ta ön siparişlere açılacağı, 2 Şubat'ta ise Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacağını açıkladı. Cihazın fiyatı 3 bin 499 dolar olarak belirlendi. Bu duyuru ile karma gerçeklik sektöründe büyük bekleyişi başlatan teknoloji devi, kısa süre önce ortaya çıkan bir bilgiyle beklentileri düşürdü.

Bugün, Apple'ın ABD'de karma gerçeklik gözlüğü için iletişim hizmetlerini denetleyen FCC kurumundan onay aldığı bildirildi. Yapılan başvuruda, Apple Vision Pro'nun Wi-Fi 6E bağlantıyı desteklemediği, 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışan normal Wi-Fi 6'yı desteklediği ortaya çıktı.

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Bilmeyenler için Wi-Fi 6E, daha geniş bir frekans aralığına sahip olmasıyla, daha hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sunuyor. iPhone 15 Pro modelleri ve 2023'te piyasaya sürülen tüm Mac modellerinin Wi-Fi 6E desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Apple Vision Pro teknik özellikleri

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Apple Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği bulunuyor.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android / Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

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