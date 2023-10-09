Apple Vision Pro Tasarımında Değişiklik Yapacak

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı ve etkinliğin sonunda sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Vision Pro ile ilgili yeni planları ortaya çıktı. Daha piyasaya bile çıkmayan Apple Vision Pro tasarım değişikliğine gitti. Peki yeni tasarım nasıl olacak? İşte Apple Vision Pro ve detayları…

Vision Pro boyun ve baş ağrılarına sebep olabilir!

Gelecek yılın başlarında satışa çıkması beklenen ve bilgisayar endüstrisinde bir devrimi temsil edecek olan Vision Pro ile ilgili bir takım kötü haberler geliyor. Apple sızıntıları ile ünlü olan Mark Gurman tarafından paylaşılan rapora göre Vision Pro daha piyasaya sürülmeden tasarım değişikliğine gidiyor. Peki bu durum satışa çıkış tarihini ne kadar etkiler? veya Apple'ın tasarım değiştirmesindeki sebep ne?

Öncelikle yapılacak olan yeni tasarımın Vision Pro 2 modeli üzerinde olacağını belirtelim. Bu bizlere güzel bir haber getiriyor zira bazı kullanıcılar Apple'ın böyle füturistik sayılabilecek bir ürünü sadece bir nesil üreteceğini düşünüyordu. Ancak şimdiden gelen Vision Pro 2 haberleri durumun tam tersi nitelikte olduğunu bizlere gösteriyor.

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Peki bu tasarım değişikliğinin arkasındaki sebep ne? Öncelikle her ne kadar "sanal gerçeklik" gözlükleri hayatımızda olsa da hiçbirimiz dışarıda böyle bir gözlükle gezmiyoruz. Yani bu gözlükleri 2-3 saati aşmayan periyotlarda kullanıyoruz. Daha sonrasında ya şarjı bitiyor ya da sıkılıyoruz. Bunun da asıl sebebinin sanal gerçeklik gözlüklerine odaklı içeriklerin daha az üretilmesi olduğu konusunda hemfikiriz.

Ancak Apple Vision Pro tam olarak böyle bir cihaz değil. Onu ister kişisel bilgisayarınız olarak isterseniz de tamamen bir eğlence sistemi olarak kullanabileceksiniz. Bu durum karşısında da ister istemez Vision Pro gözlüklerinin saatlerce gözümüzde olması gerekiyor. Kısacası "ergonomik tasarım, sağlık ve rahat tasarım" gibi terimler odak konusu oluyor.

Vision Pro şu anda Apple'ın ilk denemesi ve maalesef bazı konularda yetersiz. Test sürecindeki cihazların boyun ve baş ağrılarına sebep olduğu bildiriliyor. Konuyla ilgili olarak Vision Pro 1 için düzeltmeler yapılacak fakat Vision Pro 2'de tamamen yeni bir tasarımı göreceğiz. Tasarım detaylarına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı. Bilinen tek husus Vision Pro 1 için yeni bir kafa bandının ekleneceği ve hem 1 hem de 2. model için yeni bir kulaklık tasarımı yapılacağı.