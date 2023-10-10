Apple Vision Pro'nun Ağırlığı Kullanıcıları Rahatsız Ediyor

Apple tarafından geçtiğimiz Haziran'da duyurulan Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü, test eden kullanıcılar tarafından ağır bulunuyor ve boyun tutulmasına yol açıyor.

Apple tarafından geçtiğimiz Haziran'da WWDC 2023'te duyurulan Vision Pro, ilk test eden kullanıcılardan geçer not alamadı. Daha önce birçok kişi artırılmış gerçeklik gözlüğünün ağır olduğunu ve baş dönmesine yol açtığını söylemişti. Apple Vision Pro'nun son olarak boyun tutulması yarattığı iddia edildi.

"Apple Vision Pro uzun kullanımda boyun tutulması yaratıyor"

Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğünün piyasaya sürülmesine henüz aylar var. Ancak yeni raporlar, bazı test kullanıcılarının gözlüğün ağırlığı nedeniyle cihazı uzun süre takmaktan rahatsızlık duyduklarını iddia ediyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Vision Pro'nun şu anda yaklaşık bir kilo ağırlığında olduğunu ve bunun sonucunda test sırasında kullanıcılarda boyun tutulmasına yol açtığını söyledi. Apple'ın ilk modelde baş üstü kayışı ile ağırlığı dağıtmayı hedeflediği bildirildi. Ancak uzun vadeli olarak gözlüğün daha hafif hale getirilmesi olacak.

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Vision Pro'nun ağırlık sorunları, 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi beklenen 3500 dolarlık fiyat etiketiyle zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olan bir ürün için iyiye işaret değil. Bloomberg kaynakları ise Apple'ın Vision Pro'nun geliştirilmesini tamamladığını ve daha uygun fiyatlı yeni nesil bir gözlük üzerinde çalıştığını söylüyor.

Öte yandan Meta tarafından tanıtılan Quest 3 VR gözlüğün 500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını unutmayalım. Apple'a göre daha ucuz olsa da Meta, kumandasız satış yaparak maliyeti düşürmeyi amaçlıyor.

Meta ayrıca Ekim ayında Ray Ban'ın AR destekli yeni gözlüklerini piyasaya sürecek. 2025'te piyasaya sürülmesi hedeflenen ilk gerçek AR gözlükleri üzerinde de çalışmalara devam ediyor.