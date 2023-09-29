Apple Vision Pro İptal Edilmiş Olabilir

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, uzun zamandır bekleniyor. Ancak üzerinden bir süre geçmesine rağmen başlıkla ilgili hala bir bilgi yok. Bugün çıkan raporlara göre işler pek de yolun değil. Son haberler, Apple Vision Pro cihazının iptal edilmiş olabileceğini ortaya koydu.

Uygun fiyatlı Apple Vision Pro iptal edilmiş olabilir!

Apple, WWDC 2023 etkinliğinde oldukça ilgi çeken Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. AR/VR başlığı, tanıtıldığı günden bu yana merakla bekleniyor. Ancak son zamanlarda ürünle ilgili can sıkıcı konular oluyor. Bugün gündeme gelen haberlere göre başlık donanım ve tedarik sorunları yaşıyor olabilir.

Bilindiği üzere Apple Vision Pro, tanıtıldığı günden beri sahip olduğu özelliklerle büyük ses getirdi. Ancak cihazın 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketi cihazın satış kısmında sorun yaşayacağını gözler önüne serdi. Beraberinde ise Apple'ın daha uygun fiyatlı bir karma gerçeklik gözlüğü çalışmaları yaptığı iddia edildi.

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Apple analisti Ming-Chi Kuo ise bunun tam tersi olacağını belirtiyor. Kuo, paylaştığı raporda cihazın tedarik sorunu yaşadığına vurgu yaptı. Bununla birlikte ilk olarak daha az Vision Pro üretileceğini söyledi. Bu da önümüzdeki yıl için planlanan talebi karşılamaya yetmiyor.

Sonucunda ise Kuo, 2025 yılı için tanıtılması planlanan uygun fiyatlı Vision Pro'nun da iptal edildiğini ifade etti. Bununla birlikte Vision Pro 2'nin de en geç 2027 yılının ilk yarısında seri üretimde olması bekleniyor. Öte yandan Kuo farklı bir konuya daha değindi.

Analiste göre Apple, 2. nesil bir gözlüğe kadar bir donanım yükseltmesi sunmayacak. Bundan dolayı da Apple'ın maliyeti düşürmediği takdirde Vision Pro'nun sevkiyat konusunda artış yaşamayacağını ifade ediyor.

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