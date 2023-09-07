Apple Vision Pro ile Yeni Bir Teknoloji Çağı Başlıyor

Apple'ın Wonderlust isimli lansmanında tanıtılacak olan iPhone 15 ve diğer cihazlar merakla bekleniyor. En dikkat çekici ürünlerden biri olan Apple Vision Pro, yüksek teknolojiyle donatılmış karma gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcılara heyecan verici bir deneyim sunacak. Ayrıca Vision Pro, iPad ve iPhone uygulamalarına da sahip olacak.

iPhone 15 ve nicelerinin tanıtılacağı Apple'ın Wonderlust ismini verdiği lansmana günler kaldı. Tüm dünyanın merakla beklediği teknoloji harikası yepyeni cihazlar epey merak konusu. Hiç şüphesiz en merak edilenlerden biri ise Apple Vision Pro. Yüksek teknolojiyle donatılmış karma gerçeklik gözlüğü heyecan verici bir deneyim sunacak. Ayrıca Apple'ın Vision Pro'su piyasaya çıktığı andan itibaren iPad ve iPhone uygulamalarına sahip olacak.

Apple Vision Pro iPad ve iPhone'lar ile uyumlu çalışacak!

Arttırılmış ve sanal gerçeklik gözlükleri yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Tabiki teknoloji devi Apple da bu yarışta da yerini aldı. Şirket haziran ayında karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu duyurdu. Sunduğu pek çok özellik sayesinde kullanıcıları adeta bambaşka dünyalara götürerek yepyeni bir deneyim sunacak. Bluetooth cihazlar ile birlikte adeta bir bilgisayar ya da TV gibi çalışan karma gerçeklik gözlüğü, bu anlamda yeni çağı başlatıyor.

Apple Vision Pro, karma gerçeklik gözlüğü, lansman sırasında uygulamalarla dolu bir App Store'a sahip olacak. Apple, karma gözlüğün işletim sistemi VisionOS için geliştirilmiş özel uygulamalar içeren yepyeni bir App Store ile birlikte geleceğini söyledi. Ayrıca Şirket, bu App Store'un uyumlu iPad ve iPhone uygulamalarını barındıracağını da belirtti.

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Salı günü geliştiricilere yönelik web sitesinde bir güncelleme yayınlandı. Apple bu güncellemede, bu durumun pratikte nasıl çalışacağına dair daha fazla ayrıntı paylaştı. Apple'a göre Vision Pro'nun App Store'u yüzbinlerce iPad ve iPhone uygulamasıyla birlikte açılacak. Şirket ayrıca "çoğu" iPad ve iPhone uygulamasının VisionOS üzerinde çalıştığını da ekledi.

Zamanına gelince, Apple, VisionOS'un geliştirici beta sürümünün bu sonbahardan itibaren yeni App Store'u içereceğini söyledi. Vision Pro'ya sahip geliştiricilerin iPhone ve iPad uygulamaları, Vision Pro'nun App Store'unda otomatik olarak yayınlanacak. Kısaca yazılımcılar geliştirdikleri yeni uygulamaları tüm Apple ürünlerinde yayınlayabilecekler.