Apple Vision Pro için ağırlık ve reçeteli lenslerle mücadele ediyor

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Mart ayında Apple sarı renkli iPhone 14 lansmanını yaptı. Gözleriniz doldu biliyorum artık teknoloji dünyası olarak iPhone 15 serisini konuşuyoruz. Ancak her ne kadar eski bir lansman olsa da Apple o etkinlikte Vision Pro'yu da tanıttı. Satışa çıkmasını büyük bir heyecanla beklediğimiz Vision Pro ile ilgili maalesef kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apple Vision Pro ağırlık sorunlarının ardından şimdi de doktor engeline takılmış gibi gözüküyor. İşte detaylar…

Apple şimdi de Vision Pro için ağırlık ve reçeteli lenslerle mücadele ediyor!

Apple, Vision Pro'nun tanıtımını yapmasının ardından birçok sıkıntı ile mücadele etmeye başladı. Kağıt üstünde kusursuz olarak tasarlanan ürün üretim zamanı yaklaştıkça birçok farklı sorunu beraberinde getirdi. Bunlardan ilki ve en çok bilineni ağırlık konusu oldu. Ürün testler esnasında ağırlığı sebebiyle boyun ve baş ağrılarına sebep oluyordu.

Konuyla ilgili sorunu çözmeye çalışan Apple ilk etapta Vision Pro üzerindeki bataryayı kaldırmaya karar verdi. Yani Vision Pro boyutlarını biraz küçültecek ve harici bir pil paketine ihtiyaç duymayacak. Apple önceden de belirttiğimiz gibi ürüne yerleşik bir pil ile piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak artan ağırlık nedeniyle harici bir pil kaynağı ve bir kabloya yöneldi.

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Konuyla ilgili devam eden süreçlerde Apple ağırlığı azaltmaya çalışırken gözlüklerden de ödün vermek zorunda kaldı. Kulaklığın içerisinde gözlükler için yeterince alan yok. Bununla birlikte Apple görüntüyü sağlamak amacıyla özel lens geliştirmeye karar verdi.

Bu lenslerin bildiğiniz medikal lenslerinden bir farkı yok. Yani reçete ile satılan doktor lensleri kullanılmaya karar verildi. Fakat bu kez de üretici ve stok konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bildiğiniz üzere insan gözünün belirli bir standardı yok. Bu sebeple Apple OEM üreticilerle anlaşıp birçok sayıda farklı lensler üretmek zorunda.

Ancak burada sadece üretim yapmak yeterli değil. Lens ile birlikte Vision Pro'yu satabilmek için Apple'ın bir medikal şirketi açması ve gerekli belgeleri alması gerekiyor. Bir nevi Apple üniversite sınavına girecek, tıp kazanacak ve eğitimini tamamlayıp satışa başlayacak diyerek olayı komik bir hale getirebiliriz. Apple tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.