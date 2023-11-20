Apple Vision Pro Çıkış Tarihi Ertelendi

Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi ertelendi. İlk olarak ABD'de piyasaya sürülecek olan karma gerçeklik başlığı, 2024'ün mart ayı ortalarında kullanıcılarla buluşacak.

Apple, geçtiğimiz haziranda gerçekleştirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde Vision Pro'yu tanıtarak teknoloji dünyasında gündem olmuştu. O günden bu yana birçok sızıntı bilgisine ulaştığımız Vision Pro, çıkış tarihi ile de merak konusu.

Apple Vision Pro çıkış tarihi, önümüzdeki yılın mart ayında sahne alacak

Ocak 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen karma gerçeklik başlığı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ortaya çıkardığı Apple haberleriyle adından söz ettiren Mark Gurman'a göre Apple, başlığın henüz hazır olmadığını düşünüyor.

Aktarılan bilgiye göre Apple Vision Pro 2 aylık bir erteleme yaşayacak. Gurman, 2024'ün mart ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini açıkladı. İlk olarak ABD'de piyasaya sürülecek cihazın 2024 sonlarına doğru da küresel pazarda yer alması bekleniyor.

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Öte yandan yaşanan ertelemenin birkaç nedeni olabileceği tahmin ediliyor. Vision Pro şu anda Apple'ın ilk denemesi ve maalesef bazı konularda yetersiz. Test sürecindeki cihazların boyun ve baş ağrılarına sebep olduğu bildiriliyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüren şirketin biraz daha zamana ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

Daha önceki sızıntılara baktığımızda modelin fiyatından üretim sayısına kadar birçok konuda soru işareti yaşadığını biliyoruz. Teknoloji devi, ilk yıl içerisinde 1 milyon adetlik satış hedefi koymuştu. Ancak ortaya çıkan raporlar bu sayının çok uzağında. Vision Pro, ilk yılında 150 bin adet satılacak.

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