Apple Vision Pro Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple, geçtiğimiz aylarda düzenlediği WWDC 2023 etkinliğinde uzun bir süredir merakla beklenen Vision Pro'yu tanıttı. karma gerçeklik dünyasında oldukça dikkat çeken bu cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği merak ediliyordu. Bugün ise bu konuyla ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. İşte Apple Vision Pro çıkış tarihi…

Apple Vision Pro için geri sayım: Çıkış tarihi ortaya çıktı!

Apple, WWDC 2023 etkinliğinin gerçekleştiği haziran ayında 3 bin 499 dolar fiyat etiketine sahip Vision Pro'yu tanıttı ancak piyasaya sürmedi. Üstelik ne zaman satışa sunulacağına dair bir tarih de paylaşmadı. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde şirketin 2024'ün başlarından itibaren çalışanlarına eğitim vermeye başlayacağı öne sürülüyordu. Bugün ise çıkış tarihi nihayet belli oldu gibi görünüyor.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple Vision Pro, Mart 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek. Diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise bilinmiyor. Cihazın ilgi ile karşılanması bekleniyor.

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Apple Vision Pro özellikleri

Gücünü Apple'ın M2 ve R1 işlemcisinden alan Apple Vision Pro, bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor. Cihaz için bir kontrolü bulunmuyor. Uzamsal ses sistemine ve farklı modlara sahip olan sanal gerçeklik gözlüğü, Vision OS işletim sisteminde çalışıyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Bir alana birden fazla uygulama yerleştirilebiliyor.

El, parmak ve göz takibi desteği bulunuyor.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

FaceTime deneyimini bambaşka boyuta taşıyor.

Apple M2 ve R1 işlemci.

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android / Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Vision OS işletim sistemi

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