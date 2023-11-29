Apple Vision Pro, 2025'te uygun fiyatlı olarak piyasaya sürülecek

Apple, geçtiğimiz haziranda gerçekleştirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıttığı Vision Pro'nun uygun fiyatlı versiyonunu 2025 yılında piyasaya süreceğini duyurdu. İlk versiyona göre yarı yarıya daha uygun fiyatlı olması beklenen Vision Pro, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanacak.

Apple, geçtiğimiz haziranda gerçekleştirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde Vision Pro'yu tanıtarak teknoloji dünyasında gündem olmuştu. Ancak karma gerçeklik başlığının fiyatı da en az kendisi kadar konuşulmuştu. Fakat teknoloji devinin bu durum için bir planı var.

Uygun fiyatlı Vision Pro, 2025'te sahne alacak

Tanıtım etkinliğinde etkileyici bir şekilde tanıtılan karma gerçeklik başlığı Vision Pro, 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla teknoloji dünyasında soru işaretleri oluşturdu. Öyle ki Meta'nın 499 dolarlık uygun fiyatlı Quest 3'ünü düşündüğümüzde arada uçurum olduğu aşikar.

Bu eleştirilerin ardından Apple, uygun fiyatlı versiyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmişti. Son olarak Digitimes tarafından ortaya çıkarılan bir rapora göre cihazın çıkış tarihi belli oldu. Buna göre birinci versiyona göre yarı yarıya uygun fiyatlı olması beklenen Vision Pro, 2025 yılında tanıtılacak.

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Ek olarak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir başka rapor, modelin selefine göre oldukça büyük bir indirim göreceğini söylüyor. Buna göre uygun fiyatlı Vision Pro, 1500 ile 2500 dolar aralığında bir fiyatlandırma görecek. Yine de rakiplerine nazaran büyük bir fiyat farkı olacağını belirtelim.

Öte yandan Ocak 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen karma gerçeklik başlığı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ortaya çıkardığı Apple haberleriyle adından söz ettiren Mark Gurman'a göre Apple, başlığın henüz hazır olmadığını söyledi. Aktarılan bilgiye göre Apple Vision Pro 2 aylık bir erteleme yaşayacak. Gurman, 2024'ün mart ayı ortalarında piyasaya sürüleceğini açıkladı. İlk olarak ABD'de piyasaya sürülecek cihazın 2024 sonlarına doğru da küresel pazarda yer alması bekleniyor.