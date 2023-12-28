Apple Vision Pro 2 Gözlüğü 2027'de Tanıtılabilir

Apple Vision Pro 2 gözlüğü, şimdiden büyük ilgi topluyor. Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde şirket, ilk versiyon için tam çıkış tarihini vermedi. Ancak bizler heyecanla beklerken, Apple bir yandan da ikinci nesil Vision Pro'nun üzerinde çalışıyor. Yeni modelin, orijinalinden daha parlak ve enerji verimliliği yüksek bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Apple'ın Vision Pro 2 gözlüğünü 2027'de tanıtabilir!

The Elec'in yeni raporunu bakacak olursak Apple, Vision Pro 2'deki ekranı yükseltmeyi planlıyor. Ancak şirket, ekran teknolojisini tamamen yenilemek yerine kademeli olarak ilerleyecek gibi görünüyor. Çünkü ilk Vision Pro modeli WOLED panel kullanırken yeni Vision Pro 2'de OLEDoS ekran teknolojisine geçiş yapılacak. Bu, WOLED'e kıyasla birçok avantaj sunan önemli bir yükseltme diyebiliriz.

RGB OLEDoS ekranlarda renk ve ışık, tek katmandaki RGB alt piksellerle geliyor. Bu bize iki önemli fayda sağlıyor. Birincisi, ekranların daha parlak olması ve ek bir renk filtresine ihtiyaç duymayacak olması. Yani önceki WOLED ekranlar, beyaz ışığı filtrelemek için bir RGB renk katmanına ihtiyaç duyuyordu.

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İkincisi ise, tüm süreç daha enerji verimli yani pil ömrünü önemli ölçüde uzatacak olması bizler için önemli bir avantaj diyebiliriz. Vision Pro'nun pil ömrü şu an uzun oyunlara izin vermiyor ama yeni ekran teknolojisi ile Vision Pro 2'de bu sorunu çözülebilme durumu söz konusu.

Bunun yanı sıra yeni nesil Vision Pro'yu beklemek biraz zaman alacak gibi. Çünkü RGB OLEDoS ekranlar, Vision Pro 2 ile birlikte 2027'de gelmesi planlanıyor. Yani biraz daha bekleyeceğiz. Apple, o zamana kadar WOLED ekranları kullanarak cihazı daha da geliştirecek diyebiliriz.

Şu anda RGB OLEDoS ekran üretimi yapan tek şirket, 2023'te eMagin'i satın alan Samsung. Eğer Apple güncellemeyi yaparsa, tedarikçi Sony'nin yerini Samsung alacak. Aslında bu Samsung için önemli bir avantaj.

Daha önce bahsettiğimiz gibi, Apple, Vision Pro 2'yi 2027'de piyasaya sürecek ve analist Mong-Chi Kuo'ya göre şirket bu arada ürünü güncellemeyecek. Ancak Vision Pro'nun yüksek fiyat etiketi göz önüne alındığında, Apple'ın 2025'te daha uygun fiyatlı Vision Pro modellerini sunabileceği de söylentiler arasında. Yine de bu konu ile ilgili gelişmeleri takip edeceğiz ve sizlere bildireceğiz.

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