Apple, Veri İhlali Raporunu Paylaştı: 2023'te 360 Milyondan Fazla Kişi Mağdur Oldu

Gelişen teknoloji dünyasında güvenlik riskleri artarken, Apple önemli bir rapor paylaşarak veri ihlallerinin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre, 2023'te 360 milyondan fazla kişi veri ihlali mağduru oldu.

Gelişen teknoloji dünyasında güvenlik riskleri de giderek artıyor. Şirketler, kullanıcı güvenliği ile ilgili birçok yeni özelliği kullanıma sunuyor. Ancak yine de veri ihlalleri son dönemde artış gösteriyor. Apple, hem kendi kullanıcılarını uyarmak hem de sektördeki durumu gözler önüne sermek için önemli bir rapor paylaştı.

2023'te 360 milyondan fazla kişi veri ihlali mağduru oldu

Apple bugün yaptığı bir paylaşımda akıllı telefon dünyasındaki veri ihlallerinin boyutunu gözler önüne serdi. MIT profesörü Dr. Stuart Madnick tarafından yürütülen ve son iki yılda 2,6 milyar kişisel kaydın veri ihlalleri nedeniyle ele geçirildiğini ortaya koyan bir çalışmaya yer verdi. Çalışma ciddi uyarıları da bünyesinde barındırıyor.

İşte o notlar;

Rapor, 2013 ile 2022 yılları arasında veri ihlallerinin sayısını neredeyse üç katına çıkaran, iki yıl içinde 2,6 milyar kayıttan ödün veren, kullanıcı verilerine yönelik tarihi tehditlerin 2023'te daha da kötüleştiğini gösteriyor. Yalnızca ABD'de neredeyse 2023'ün yalnızca ilk dokuz ayında önceki yıllara göre yüzde 20 daha fazla ihlal yaşandı. Siber suçluların hedefi çok açıktı; 2023'te yapılan bir anket, ihlallerin yüzde 80'inden fazlasının bulutta depolanan verilerden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

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Yeni raporda 2023'ün ilk üç çeyreğinde;

Fidye yazılımı saldırıları 2022'ye kıyasla yüzde 70 arttı

Firmaların yüzde 98'inin veri ihlali yaşayan bir satıcıyla ilişkisi var

360 milyondan fazla kişi veri ihlali mağduru oldu

4 kişiden 1'inin sağlık verileri açığa çıktı

MIT profesörü Dr. Stuart Madnick, geçtiğimiz yılın aralık ayında Apple şirketinin geliştirmiş olduğu gelişmiş uçtan uca şifreleme özelliğine atıfta bulundu. Bu güvenliğin kullanıcılar tarafından dikkate alınmasını öneren Madnick, şu cümlelere yer verdi;

Apple, Ocak 2023'te dünya genelinde Gelişmiş Veri Koruma'yı uygulamaya koydu; bu, uçtan uca şifrelemenin yanı sıra iCloud Yedekleme ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere kullanıcıların çoğunluğunun iCloud verileri için diğer güvenlik önlemlerini içeriyordu.

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