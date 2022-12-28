Apple, vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor!

Apple, Japonya'da vergi kaçakçılığı mağduru oldu. Apple Store'dan alışveriş yapan turistler, 98 milyon dolar vergi kaçırdı.

Apple, Japonya'da yeni bir vergi kaçaklığı suçu ile yüzleşecek gibi görünüyor. Vergiden muaf alışveriş kurallarındaki bir boşluğu kullanan müşteriler, Apple cihazları satın alarak yaklaşık 98 milyon dolarlık vergiyi ödemekten kaçındı.

Apple, Japonya'da 98 milyon dolar vergi "kaçırdı"

Japonya'daki yabancı turistler, ülkede altı aydan az kalmaları halinde yüzde 10'luk tüketim vergisini ödemek zorunda değil. Yani turistler vergiden muaf şekilde iPhone ve diğer cihazları satın alabilir. Ancak bazı kişilerin, bu vergi muafiyetini kullanarak Apple mağazalarından yüzlerce iPhone satın aldığı tespit edildi.

Nikkei Asia'da yer alan rapora göre, Apple Store'lardan alışveriş yapan kullanıcılar 98 milyon dolarlık vergi açığına yol açtı. Apple'ın bu durumu fark etmesinden sonra vergisiz alışveriş desteğini bıraktığı ve hizmeti durdurduğu belirtildi.

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Japonya'nın vergi makamları tarafından yapılan araştırma, şirketlerin Haziran ayına kadar yıl içinde tüketim vergisi ödemelerini bildirmediği 24 bin alışveriş tespit etti ve bu durum, geçmiş vergilerde 86.9 milyar yen (651 milyon dolar) açık oluşturdu.

Japonya, 2012'den bu yanaturizm ve tüketime odaklanıyor. Uçuş alanlarını ve gümrüksüz satış mağazalarını genişletiyor. 2019'da turistlerin alışveriş alışkanlıklarının bir ölçüsü olan vergisiz alışverişler, 340 milyar yen (2,5 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak Apple'da olduğu gibi, bazı dolandırıcılıklara kapı aralayabiliyor.

Apple'ın 2022 için hazırladığı son mali yıllık raporuna göre, Japonya'daki satışlar toplam 26 milyar doları buldu.

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