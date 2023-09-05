Apple ve Microsoft, Avrupa Birliğine itiraz etti: İşte nedeni!

Avrupa Birliği, son zamanlarda dijital alanla ilgili birtakım düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte yeni düzenleme Dijital Piyasalar Yasası (DMA), dikkat çeken bir soruna yol açtı. Son haberlere göre pek çok teknoloji şirketini direkt olarak etkileyen bu düzenleme özellikle Apple ve Microsoft'u zor duruma sokmuş gibi duruyor. İşte nedeni!

Apple ile Microsoft, Bing ve iMessage için itiraz ediyor!

Avrupa Birliği (AB), bünyesinde faaliyet gösteren ürün ve hizmetlerin beraber çalışabilir durumda olmasını zorunlu kılan bir düzenlemeye gitti. "Dijital Piyasalar Yasası" (DMA) adı verilen bu yasa ise birçok teknoloji şirketini doğrudan etkiliyor duruma geldi. Ancak son haberler Apple ve Microsoft tarafında sıkıntı olduğunu gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamaya göre yetkililer yarın Dijital Piyasalar Yasası kapmasında bir liste yayınlayacak. Bu liste içerisinde ise bazı teknoloji şirketlerine ait olan ürünler ve hizmetler bulunacak. AB ise listedeki ürünlerden ve hizmetlerden birlikte çalışabilirlik ve rekabet kurallarına uygun davranmalarını isteyecek.

Apple kartları yeniden dağıtıyor: MacBook Air'den daha ucuz olacak!

Tüm bunların yanı sıra ortaya çıkan bazı bilgilere göre iMessage ve Bing hizmetleri de bu listede olacak. Apple ile Microsoft'a göre ise iMessage ve Bing, bu listede olacak kadar büyük bir uygulama değil. Bunun yanı sıra iki şirketin de hizmetlerini listeden kaldırmak için uğraştıkları iddia ediliyor.

Ayrıca Apple ile Microsoft için listede yer alan tek hizmet iMessage ve Bing değil. Örneğin, Microsoft'a ait Windows işletim sistemi de listede yer alıyor ve şirket bu hizmet için AB'ye itiraz da bulunmuyor. Aynı şekilde Apple için de iOS işletim sistemi listede yer alıyor ancak şirket bunun için bir adım atmıyor.

Bunların dışında söz konusu Bing ve iMessage olduğunda şirket itiraz ediyor. İddialara göre Microsoft, Google'ın Bing'e göre daha popüler olduğunu belirtti. Apple da aynı şekilde iMessage hizmetinin o kadar popüler olmadığını ifade ediyor. İtirazın onaylanmaması durumunda iki şirket, hizmetlerini rakip platformlarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalacak.

Peki, siz Apple ile Microsoft şirketlerinin bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklılar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!