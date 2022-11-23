Apple ve Google için yeni suçlama! Sınırsız güce sahipler

İngiltere'nin rekabet kurumu Apple ve Google için yeni bir rekabet soruşturması açtı. Her iki şirketin yetkisiz gücünü kanıtlayacak.

Apple ve Google'ın pazar liderliği soruşturma konusu haline geldi. Birleşik Krallık merkezli Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Android ve iOS'un sahibi olan iki şirketin, uygulama mağazaları ve web tarayıcıları üzerinde yetkisiz güce sahip olduğunu söyledi.

Apple ve Google, oyun ve mobil tarayıcıda rekabeti öldürdü

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), 18 aylık bir market soruşturmasınnın sonucu olarak Apple ve Google'a inceleme başlattı. Android ve iOS kullanıcılarının mobil veri bilgilerini toplandığını söyleyen CMA, Apple ve Google haricindeki şirketlerin saf dışı kaldığını ifade etti.

CMA yöneticisi Sarah Cardell yaptığı açıklamada, "Birçok Birleşik Krallık işletmesi ve web geliştiricisi bize, Apple ve Google tarafından belirlenen kısıtlamalar tarafından geride tutulduklarını hissettiklerini söylüyor" dedi.

https://shiftdelete.net/apple-music-yakinda-tesla-araclarina-geliyor

Birleşik Krallık'ın rekabet kurumuna göre Apple ve Google, oyun ve mobil web tarayıcısında tekel haline geldi. Ülkede 800 bin kişilik bulut oyun ağı ve mobil web aramalarının yüzde 97'sinin bu iki şirkete bağlı olduğu dile getirildi.

Her iki şirketin sözcüleri ise bu iddiaları reddetti. Apple, canlı ve rekabetçi pazarlara kapı araladıklarını söyledi. Google'dan gelen açıklamada, Android'in diğer tüm mobil platformlardan daha fazla uygulama ve mağazası seçeneği sunduğunu söyledi.

Apple, "Tüketicilerin gizliliğinin ve güvenliğinin her zaman korunmasını sağlarken, yaklaşımımızın rekabeti nasıl teşvik ettiğini açıklamak için Rekabet ve Piyasalar Kurumu ile yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!