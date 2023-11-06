Apple ve Google Arasında Gizlilik Politikası Çekişmesi

Apple ve Google arasında gizlilik politikası nedeniyle yaşanan çekişme ortaya çıktı. Apple, Android'i bir izleme cihazı olarak nitelendirirken, Google'ın gizlilik politikası eleştiriliyor.

Yıllardır Apple ve Android arasında bir çekişme sürüyor. Yeri geldiğindeyse her iki şirket de birbirlerine gönderme yapıyor. Gün geçtikçe bu rekabet farklı bir boyut kazanıyor. Ortaya çıkan son haberlerle birlikte Apple ve Google arasında gizlilik politikası nedeniyle bir çekişme yaşanıyor. Bunun yanı sıra Apple, Android işletim sistemini bir izleme cihazı olarak nitelendiriyor.

Apple, gizlilik politikası nedeniyle Google'ı kınıyor!

Uzun yıllar boyunca birbirine çeşitli göndermeler yapan Apple ve Google, bunu farklı bir seviyeye taşıyor. Söz konusu rekabet ise bu kez gizlilik nedeniyle ortaya çıktı. Bilindiği üzere Apple'ın cihazlarında sunduğu gizlilik, Android cihazlarda sunulmuyor. Bu da bir tartışma konusu haline geldi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından süren Google rekabet davasında ortaya çıkan belgeler bazı detayları da gözler önüne serdi. Belgelere göre Apple'ın, Google'ı gizlilik politikasından dolayı kınadığı ortaya çıktı. Ayrıca şirket, Android için "devasa bir izleme cihazı" olarak nitelemesini yapıyor.

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Apple'ın bu nitelendirmesi ise gizlilik olayı ile başlıyor. Google'ın gizlilik ve güvenlik politikasını eleştiren Apple, kendi politikasının daha iyi olduğunu ifade ediyor. Ayrıca belgelerde Google'ın nedensiz bir şekilde hizmetlerinden topladığı bilgileri topladığı belirtiliyor.

Apple'a göre Google Voice Search verileri Google hesabına bağlı olması toplanan verilerin bir araya getirildiğinin bir kanıtı. Siri ise yalnızca dijital asistana bağlı olarak kullanılıyor. Şirket içerisindeki belgeler de Apple'ın iOS cihazlarının gizlilik tarafında yaptığı yatırımları ortaya koyuyor.

Peki, siz Apple ve Google arasındaki gizlilik konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!