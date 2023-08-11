Apple ve Google, AirTag'in Android cihazlar tarafından tespit edilmesini sağladı

Son günlerde, bazı kişilerin Apple'ın AirTag takip cihazını amacının dışında kullanmaya başladığı çokça konuşulmaya başlandı. buna göre kötü amaçlı kişiler, AirTag kullanarak istedikleri kişilerin nerede olduklarını takip edebiliyorlar. Ancak Apple ve Google bir araya gelerek tehlike yaratabilecek bu durumu çözdüler. AirTag'in bu şekilde kullanılmasına karşı birlikte çalışan Apple ve Google artık takip cihazının Android telefonlar tarafından da tespit edilmesine olanak sağlıyor. Yeni güncelleme ile birlikte artık Android kullanıcıları yakınlarında bir AirTag takip cihazı olup olmadığını tespit edebilecek.

Son günlerde, bazı kişilerin Apple'ın Airag takip cihazını amacının dışında kullanmaya başladığı çokça konuşulmaya başlandı. buna göre kötü amaçlı kişiler, AirTag kullanarak istedikleri kişilerin nerede olduklarını takip edebiliyorlar. Ancak Apple ve Google bir araya gelerek tehlike yaratabilecek bu durumu çözdüler.

AirTag artık Android cihazlar tarafından tespit edilebilecek

AirTag'ın bu istenmeyen kullanımının yaratacağı tehlikeleri ortadan kaldırmak için Apple ve Google bir süredir birlikte hareket ediyordu. Google tarafından yayınlanan yeni Android güvenlik güncellemesi de bu ortaklığın bir parçası.

AirTag'in bu şekilde kullanılmasına karşı birlikte çalışan Apple ve Google artık takip cihazının Android telefonlar tarafından da tespit edilmesine olanak sağlıyor. Yeni güncelleme ile birlikte artık Android kullanıcıları yakınlarında bir AirTag takip cihazı olup olmadığını tespit edebilecek.

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Android telefonunuzdan bu özelliği açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzdan 'Ayarlar' bölümün açın

Ardından 'Güvenlik ve acil durum' kısmına giriş yapın (Andoid 12 ve daha yeni sürümler için)

(Android 11 ve daha eski sürümler için) 'Kişisel güvenlik' kısmına giriş yapmanız gerekiyor.

Daha sonra karşınızda 'Bilinmeyen izleyici uyarıları' başlıklı yeni bir seçenek çıkacak.

Bu seçeneği aktif ederek, etrafınızda istenmeyen bir AirTag olup olmadığını tarayabilirsiniz.

bu ayarı aktfi ettikten sonra Android telefonunuz, üzerinize veya yakınınıza yerleştirilmiş bilinmeyen Bluetooth takip cihazları için çevresini periyodik olarak tarayacaktır. Bir şey bulduğu takdirde sizi uyaracak olan özellik aynı zamanda istenmeyen bir takibin en son ne zaman yapıldığının da kaydını tutacak.

Diğer yandan otomatik taramanın yanı sıra 'Şimdi Tara' seçeneği ile çevrenizde istenmeyen bir AirTag olup olmadığını da manuel olarak tespit edebileceksiniz. 10 saniye boyunca çevresini tarayacak olan telefon, şüpheli bir durum tespit ettiğinde durumu size bildirecek. Ayrıca AirTag'in sesli bir uyarı vererek takip cihazının saptanması da kolaylaştırılacak.

Apple ve Google birlikte çalışarak geliştirdiği sistem ile AirTag'in kötü amaçlı kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Şimdilik bu sistemin sadece AirTag'lerin tespiti için kullanılabildiğini de hatırlatmakta fayda var. Peki siz AirTag ve son dönemde yaşanan sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.