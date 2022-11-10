Apple ve Amazon için dev suçlama! Müşteriler dolandırıldı

Apple ve Amazon'a yeni bir dava açıldı. İki şirketin iPhone ve iPad için zamlı fiyattan satış yaptığı iddia edildi.

Teknoloji devi Apple, Amazon ile yaptığı gizli anlaşma nedeniyle dolandırıcılıkla suçlanıyor. Açılan toplu davada ise olması gerekenden fazla fiyatı ödeyen müşterilere tazminat ödemesi yapılması isteniyor. İşte ayrıntılar…

Apple ve Amazon, üçüncü taraf tedarikçileri engelledi mi?

Apple ve Amazon aleyhine açılan davada şikayetçi taraf, Apple'ın üçüncü taraf satıcıların kaldırılması için Amazon'la gizli bir anlaşma yaptığını söylüyor. Suçlama, daha öncesinde de benzer olaylarla gündeme gelen Hagens Berman Law tarafından yapıldı.

Apple, 2018 yılında yaptığı anlaşmayla birlikte Amazon'da kendi iPhone ve iPad modellerini satabilecekti. Bu ortaklıktan önce ise Apple ürünlerini yalnızca üçüncü taraf tedarikçiler satıyordu.

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Davaya göre Amazon'daki 600 iPhone ve iPad satıcısından 593'ü kapatıldı. Bu sayede Apple, perakende satıcıların kaldırılmasıyla platformdaki lider satıcı oldu. Bununla beraber şirketin, iPhone ve iPad fiyatlarını fazla tuttuğu iddia edildi. E-ticaret devinin yüzde 20'den daha fazla oranda pay aldığı da söylenenler arasında.

Ayrıca açılan dava, Apple'ın Amazon'daki satıcılarda sınırlama istediğini ve e-ticaret devinin de bunu talebi kabul ettiğini gösterdi.

Amazon'un her özel etkinlik tarihinde Apple ürünlerine indirim yapması, bu davayı destekler nitelikte. Suçlamada bulunan avukatlar, dava sonucunda müşterilerden alınan fazla ücretlerin tazminat olarak geri verilmesini talep ediyor.

Peki sizler Apple'ın Amazon ile yaptığı iddia edilen gizli anlaşma hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce davanın sonucu ne olur? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!