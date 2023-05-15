Apple, uydu bağlantısı için çalışmaları hızlandırdı! İşte detaylar

Kasım ayında ABD'de uydu bağlantısını aktif eden Apple, 2022 yılında Noorvik'ten Kotzebue'ye kar makinesiyle seyahat eden bir kişinin hayatını kurtardı. iPhone 14 ailesiyle hayatımıza giren uydu bağlantısı teknolojisi, iki ülkede daha aktif edildi. İşte detaylar…

iPhone uydu bağlantısı menzili genişliyor! Türkiye'ye gelecek mi?

Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanıma sunulan özellik, ilk iki yıl boyunca iPhone 14 sahiplerine ücretsiz olarak sunulacağını hatırlatmakta fayda var. Özelliğin kullanıma sunulduğu gün, Apple, uydu aracılığıyla Acil SOS'un önümüzdeki birkaç ay içinde dört yeni ülkeye yayılacağını açıklamıştı.

Apple, acil durum uydu iletişim özelliklerini Pazartesi günü Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kullanıcıların kullanımına açtı. Şirket, bölgede iPhone 14'e sahip kullanıcıların hücresel veya Wi-Fi bağlantısının olmadığı yerlerde acil durum servisleriyle iletişime geçebileceklerini ve konumlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşabileceklerini duyurdu.

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Şirket, uydu iletişiminin düşük bant genişliği nedeniyle Apple'ın mesajları hızlı bir şekilde gönderilebilmesi için özel bir sıkıştırma teknolojisi kullandıklarını belirtti. Kullanıcılar, acil durumlarda uydu bağlantısı özelliğini güç düğmesine beş kez hızlıca dokunarak, güç ve ses düğmesini basılı tutarak veya 000 tuşlayarak etkinleştirilebilecek.

Apple'ın web sitesinde, uydu bağlantısı ile acil durum çağrısı oluşturabilen özellik ile ilgili, "Yeni modellerimizde, antenlerin doğrudan bir uyduya bağlanmasına izin vermek için yazılımla derinlemesine entegre edilmiş özel bileşenler mevcut. Kullanıcılar, hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı dışındayken acil servislerle mesajlaşabilecek. Uydular, düşük bant genişliğine sahip hareket eden hedef oldukları için bu işlem birkaç dakika sürebilir. Uydu üzerinden Acil SOS ile her saniye önemli olduğundan iPhone, kullanıcının durumunu değerlendirmek için birkaç hayati soru yöneltmektedir. Cevaplanan soruların ardından cihaz, uyduya bağlanmak için telefonlarını nereye yönlendirmeleri gerektiğini gösterir. Bu işlem sırasında acil durum çağrısı, Apple tarafından eğitilmiş uzmanların bulunduğu merkezlere iletilir." açıklaması yer alıyor. Uydu bağlantısı teknolojisinin ülkemize en erken 2024 yılında geleceği tahmin ediliyor.