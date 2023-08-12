Apple TV+ Messi'nin MLS transferiyle aboneliklerini ikiye katladı

Apple, Major League Soccer (MLS) ve Major League Baseball (MLB) için yaptığı yatırımların karşılığını Lionel Messi'nin MLS'ye transfer olmasıyla aldı. Apple TV+ abonelikleri ikiye katlandı.

Apple son yıllarda spor dünyasına yönelik yatırımlarını artırdı. Dijital yayın hizmeti Apple TV+'a bazı liglerin haklarını aldı. Major League Soccer (MLS) ve Major League Baseball (MLB) için milyarlarca dolar ödeme yapan şirket, Messi'nin MLS'ye transfer olmasıyla bunun karşılığını aldı.

Messi MLS'ye transfer oldu; Apple TV+ aboneliği ikiye katlandı

Apple, bu yılın başında MLS ve MLB haklarını 10 yıllığına satın alarak Apple TV+'a taşıdı. MLS maçlarının tek yayıncısı olan Apple, anlaşma karşılığında 2,5 milyar dolar ödeme yaptı. Lionel Messi'nin Inter Miami'ye katılması ise anlaşmanın meyvelerini veriyor gibi duruyor. Apple TV+ aboneliğinin ikiye katlandığı belirtildi.

Inter Miami'nin idari yöneticisine göre Messi'nin MLS'ye transfer olması, Apple'ın MLS Season Pass aboneliklerini iki kat arttırdı. Apple CEO'su Tim Cook ise Messi'nin, aboneliklere yönelik doğrudan katkısının olduğunu doğruladı.

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Öte yandan birçok spor ligi, Apple TV+'a karşı istekli değil. ABD'nin atletizm konferansı Pac-12, Apple'ın kolej futbolu hakları için yaptığı teklifi reddetti. Takım maçlarının dijital dünyaya taşınmasına karşı çıktı.

Analistler, Apple'ın çeşitli spor kanallarıyla anlaşma yaparak bu geçişi yumuşatabileceğini düşünüyor. Ancak Apple'ın spor müsabakalarının haklarını almak için teklif yapmaya devam etmesi bekleniyor. Tim Cook, Apple TV+'ı spor yayıncılığında önemli bir oyuncu haline getirmek istiyor.

Apple'ın ayrıca bir süre önce Almanya'nın futbol ligi Bundesliga ile görüştüğü iddia edildi. Bu, Apple TV+'ın dünyanın en büyük ligini yayınlamasını sağlayacaktı. Ancak bu anlaşmanın gerçek olup olmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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