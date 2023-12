Apple Türkiye, sessiz sedasız bugün iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte yeni fiyat listesi…

Apple tüm ürünlere zam yaptı! iPhone 99.999 TL'yi gördü

Dolar kuru ve yılbaşının yaklaşması ile birlikte zam tahminlerinin arttığı Apple ürünlerinde, sessiz sedasız zam geldi. Böylece Apple, Temmuz ayında yaptığı indirimden sonra yeni ürünleri dahil olmak tüm ürünlerinin fiyatını güncelledi.

Zam sonrası iPhone fiyat listesi