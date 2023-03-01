Apple tedarikçisi alev alev yandı: Fiyatlar artacak mı?

Bu yılın sonlarında tanıtılacak iPhone modellerinden itibaren USB-C kablolarına geçiş yapmaya hazırlanan Apple cephesinde işler pek de iç açıcı değil. Kısa süre önce ABD'li şirketin tedarikçisi Foxlink'in Hindistan fabrikasında büyük bir yangının çıktığı duyuruldu. Herhangi bir can kaybının ya da ciddi bir yaralanmanın olmadığı yangının ardından tedarikçiden Apple'ın canını sıkacak bir açıklama geldi.

Apple tedarikçisi Foxlink'in fabrikası yandı: Peki şimdi ne olacak?

Apple'ın kablo tedarikçisi Foxlink'in Hindistan'ın Tirupati kentindeki fabrikasında çıkan yangının ardından tedarikçiden üretimde aksamaların yaşanabileceği açıklaması geldi. Burada 10 üretim hattından 4'ünün tamamen hasar gördüğü ve resmi olarak açıklanmasa da yaklaşık 12 milyon dolarlık bir hasar meydana geldiği belirtildi.

Foxlink'in üretimde tam kapasiteye dönebilmesi için yaklaşık iki aya ihtiyacı olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında söz konusu yangının fiyatları artıracağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Zira Apple için yangının herhangi bir tedarik sorununa yol açmayacağı, yalnızca kısa süreli bir aksamaya neden olacağı belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ne Foxlink ne de Apple'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Burada sadece yetkililerin araştırmasının sürdüğü söylendi. Reuters'a göre Foxlink, 2022 yılında 7 milyon adet USB-C – Lightning kablosu üretti. Bunun dışında söz konusu ihracatın yüzde 98'lik kısmı kablolardan oluşuyor.

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A massive #fire broke out in the FoxLink company, near #Renigunta Airport, in #Tirupati district today, the #Flames??? spreads to entire building. Several Fire engines rushed to the spot to douse the flames.#AndhraPradesh #FireAccident #firesafety pic.twitter.com/nehUgqY8at — MOHAN REDDY (@MOHANREDDY3080) February 27, 2023

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