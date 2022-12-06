Apple tedarik sorunuyla baş edemedi: iPad üretimini taşıyacak

Apple, senelerdir Çin'in Zhengzhou kentindeki Foxconn fabrikasında iPhone üretiminin büyük kısmını gerçekleştiriyor. Fakat Covid-19 salgını ve ülkenin sıfır vaka politika uygulaması nedeniyle firma üretim konusunda sorun yaşıyor. Çin, vakaların artmasıyla birlikte yeniden kapalı döngü sistemine girdi ve fabrika çalışanları, sistemden kaynaklı olarak kampüsten kaçmaya başladı. Bunun sonucunda Apple, iPad üretimini Hindistan'a taşımak istiyor.

Apple, iPad üretimini Hindistan'a taşımak istiyor

Apple, özellikle iPhone 14 tedariğinde yaşadığı sorun nedeniyle üretimini Çin'den Hindistan'a taşımak istiyor. Teknoloji devi, henüz bu konuyu tartışma aşamasında yani net bir adım atmadı. Firma, zaten uzun süredir Çin'e olan bağlılığını azaltmak için bazı ürünlerini Hindistan'da üretmeye başlamıştı. Yani firmanın bu konuda ilk adımlarını daha önceden attı.

Apple'ın bu isteğinde paralel olarak iPhone üreticisi Foxconn da üretim sağlamak adına Hindistan'a yatırım yapmaya başladı. Üretim tesisi, bu doğrultuda 2025 yılına kadar iPhone üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştirmek istiyor. Öte yandan Foxconn, şu anda iPhone 14 Pro modelinin yüzde 70'lik üretmekle sorumlu. Fakat pandeminin neden olduğu üretim sorun yüzünden Apple, iPhone 14 tedariği dolayısıyla satışları konusunda üzüntü yaşayacak.

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CNBC'ye teknoloji devi iPhone için Çin bağımlılığını azaltma isteği, göründüğünden çok daha zor olacak. Çünkü Apple, iPad üretimini Hindistan'a taşımasıyla konuyla ilgili uzman kişileri bulmak konusunda büyük engellerle karşılaşacak. The Wall Street Journal ise yine aynı şekilde değişimin bir gecede gelmeyeceğini ve Apple'ın motor değişimi yaparken uçağı uçurmaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Kısacası şirketin iPhone tedarik sorunuyla uğraşıp üretim yaparken aynı zamanda da taşınmayı da gerçekleştireceğini belirtiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPad üretimini Hindistan'a taşıma konusunda istediği başarıyı sağlayabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.