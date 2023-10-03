Apple, kullanıcılara yönelik destek operasyonlarını sosyal medya platformlarından uzaklaştırmaya karar verdiğini açıkladı. Şirket artık sadece kendi uygulaması üzerinden yardım sağlayacak.

Teknoloji şirketlerinin X ( Twitter ) gibi sosyal medya platformlarından kullanıcılara özel destek sağladığını biliyoruz. Ancak Apple bu konuda daha yeni bir yaklaşım benimseyerek sosyal medya üzerinden destek vermeyi bırakacağını açıkladı. Şirket artık sadece kendi uygulaması üzerinden yardım sağlayacak.

Apple, sosyal medya üzerinden destek vermeyi bıraktı

Apple, kullanıcılara yönelik destek operasyonlarını X ( Twitter ) ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından uzaklaştırmaya karar verdiğini açıkladı. Bunun yerine uygulama tabanlı veya site üzerinde desteğe odaklanmaya başladı.

Ekim ayı itibarıyla "@AppleSupport" Twitter hesabı artık insanlar tarafından kontrol edilmeyecek. Bu hesabı etiketleyerek yardım isteyen kullanıcılar, botlar tarafından oluşturulacak cevaplar ile Apple'ın web sitesine veya Apple Destek YouTube kanalına yönlendirecek.

Şimdi ne olacak? Apple, iPhone 15 Pro'ların aşırı ısındığını kabul etti!

Apple'ın ilk olarak Twitter, YouTube ve Apple Destek Topluluğu gibi platformlardaki ücretli sosyal medya destek danışmanlığı rollerini sonlandırmak istediği bildirildi. Ancak şirketten gelen açıklama, sosyal medyadaki tüm yardımların durdurulduğunu gösteriyor.

Apple ilk olarak 2016 yılında Twitter'da kullanıcı desteğine başlamış ve müşterilere yardımcı olmak için sosyal platformlardan yararlanmıştı. Ancak günümüzde tamamen uygulama ve site tabanlı yardıma geçiş yapmış durumda.

Apple'ın bu kararı almasında Elon Musk ve X platformundaki değişikliklerin etkisinin olup olmadığı bilinmiyor. Ancak tüm sosyal medya desteğinin sonlandırılması Apple'ın strateji değiştirdiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medyadan desteğin çekilmesi mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.