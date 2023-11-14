Apple Sitesinden Sipariş Edilen iPhone Android Çıktı

Son zamanlarda elektronik ürünlerle ilgili yapılan dolandırıcılıklar artmaya başladı. Ancak şu ana kadar ki en tuhaf teslimat dolandırıcılıklarından biri geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş olabilir. Haberlere göre bir kullanıcının Apple'ın resmi sitesinden sipariş etiği iPhone, sahte çıktı. İşte detaylar!

Son zamanlarda elektronik ürünlerle ilgili yapılan dolandırıcılıklar artmaya başladı. Ancak şu ana kadar ki en tuhaf teslimat dolandırıcılıklarından biri geçtiğimiz günlerde gerçekleşmiş olabilir. Haberlere göre bir kullanıcının Apple'ın resmi sitesinden sipariş etiği iPhone, sahte çıktı. İşte detaylar!

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Kullanıcılar, genellikle elektronik ürünleri internet sitelerinden sipariş etme konusunda şüpheli yaklaşım sergiler. Ancak söz konusu markanın kendi internet sitesi olduğunda güven duyar ve siparişini verir. Ancak geçtiğimiz günlerden gerçekleşen bir olay bu güveni de yerle bir edecek nitelikte.

Haberlere göre İngiltere'de yaşayan bir kişi, doğrudan Apple'ın kendi sitesinden bir iPhone 15 Pro Max sipariş etti. Alıcının bildirdiğine göre Apple'dan teslimat onayı ve Dinamik Parsel Dağıtımı'ndan takip ayrıntılarını da aldı.

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Tüm bunlardan sonra kullanıcı Apple kutusunu açtığında şaşırtan bir olayla karşı karşıya kaldı. Alıcının ifadesine göre fark ettiği ilk şey, telefonun ekran koruyucusunun takılı olmasıydı. Bu durum da kendisine iade bir ürünün gönderilip gönderilmediğini düşündürttü.

Ancak sonrasında olaylar daha da farklı bir hal almaya başladı. "Açtığımda fark ettiğim bir sonraki şey ekranın düzgün olmaması, siyah alanın OLED olmayan bir şekilde aydınlatılması ve alt kısımda bir çene kısmının olmaması oldu."

Kullanıcı telefonu açtıktan sonra ise Apple tarafından kendisine gönderilen cihazın sahte olduğunu anladı. En dikkat çeken kısmı ise ürünün iPhone gibi görünün bir Android olması oldu. "Hemen bunun bir kaplamaya sahip bir Android cihaz olduğunu anladım." Tüm bu olayların ardından alıcı, Apple'a bir destek bildiriminde bulundu. Şirket ise kısa süre içerisinde kendisine döneceklerini ifade etti.

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