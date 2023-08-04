Apple, Siri'yi konuşmadan anlayabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Apple, Siri'nin kullanıcıları konuşmadan anlayabilmesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Alınan yeni patent ile Siri'nin ağız ve kafa hareketlerini algılaması hedefleniyor. Bu sayede Apple cihazları, sürekli dinlemeye gerek kalmadan Siri'yi etkinleştirebilecek. Hareket sensörleri kullanılarak kullanıcının hareketleri belirli kelimeler veya ifadelerle eşleştirilecek ve Siri ilgili görevi gerçekleştirecek. Bu teknoloji sayesinde Siri'nin yanıtları daha doğru hale getirilecek ve kullanıcıların ifade etmek istedikleri şeyi yanlış anlaması engellenecek.

Son zamanlarda AirPods ve Apple Watch gibi cihazları için patent almaya devam eden Apple'dan bu sefer de Siri hamlesi geldi. Apple'ın sesli asistanı Siri, kullanıcılar tarafından en sevilen sesli asistanlardan biri. Bu nedenle Apple, bu alana önem vermeyi tercih ediyor. Alınan yeni patente göre ise Siri, kullanıcıları konuşmadan anlayabilecek. İşte detaylar…

Siri, artık kullanıcıları konuşmadan anlayabilecek

Apple, "Hareket Algılama Kullanarak Anahtar Kelime Tespiti" adlı bir patent başvurusunda bulundu. Patentin amacı, Siri'nin ağız ve kafa hareketlerini algılamasını sağlamak ve potansiyel olarak doğruluğunu artırmak olarak açıklandı. Bu, gelecekteki Apple cihazlarının, bir mikrofon aracılığıyla sürekli dinlemeye gerek kalmadan Siri'yi etkinleştirebileceği anlamına gelir.

Patente göre bu işlev, bir kullanıcının konuşurken hareketlerini izlemek için bir hareket sensörü kullanır ve hareketlerin belirli kelimeler veya ifadelerle eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Böyle bir durum mevcutsa Siri ilgili görevi gerçekleştirir. Başka bir deyişle, Siri belirli hareketlere yanıt verecektir. Patent başvurusu, Apple'ın Siri'nin yanıtlarını daha doğru hale getirmek için ağız hareketlerini kullanmak istediğini açıklıyor.

Bazen, Siri gibi yalnızca sesli sistemler, arka plandaki sesler veya diğer insanların konuşması nedeniyle kullanıcının ifade etmek istediği şeyi veya verdiği görevi yanlış anlar. Siri'ye dudak okumayı öğreterek bu hatalardan kaçınılabilir. Apple, hareket algılamayı kullanarak "Siri" veya "Hey, Siri" gibi uyandırma sözcüklerini dinleyen mikrofonları kapatmanın mümkün olabileceğini öne sürüyor.

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Şu an için Siri veya Hey, Siri'yi dinleyen mikrofonlar her zaman etkindir ve bu, kullanıcı ses kontrolünü kullanmadığında bile güç ve sistem kaynaklarını tüketir. Patent, ayrıca bir kişinin konuştuğunda ağzının, yüzünün, başının ve boynunun titreşimler ve hareketler oluşturduğunu açıklıyor. İvmeölçerler ve jiroskoplar gibi hareket sensörleri bu hareketleri algılayabilir.

Mikrofonlar gibi ses sensörlerinden farklı olarak, bu hareket sensörleri daha az güç kullanır, bu nedenle hareket algılama pilinizi de koruyabilir. Apple yeni patenti ile daha az güç kullanarak Siri adlı sesli asistanını daha verimli bir şekilde kullandırtmayı amaçlıyor.

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