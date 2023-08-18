Apple şaşırtacak: iPhone 15 serisinin şarj hızı belli oldu!

Apple, önümüzdeki ay en yeni serisi iPhone 15 ile karşımıza çıkacak. Toplam dört modelden oluşması düşünülen seri merakla bekleniyor. Piyasaya sürülmesine az bir zaman kala seri ile ilgili birçok sızıntı ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de iPhone 15 şarj hızı hakkında oldu. Peki, iPhone 15 serisinin şarj hızı ne kadar olacak?

iPhone 15 serisi 35W şarj hızı ile gelecek!

Önümüzdeki ay tanıtılması merakla beklenen iPhone 15 serisinin özellikleri hakkında yeni detaylar geliyor. 12 Eylül'de tanıtılması planlanan serinin yeni sızıntısı ise şarj hızıyla ilgili oldu. İddialara göre iPhone 15 serisi 35W gücünde şarj desteğine sahip olabilir.

Daha öncesinde yeni iPhone modellerinin Thunderbolt özelliklerini taşıyan bir USB-C portu barındıracağına dair haberler yer aldı. Bununla birlikte yeni standart daha yüksek şarj hızına sahip olsa da herhangi bir net bilgi yer almıyordu. Ancak yeni habere göre iPhone 15 modellerinin 35W'a kadar yüksek şarj hızına sahip olacak.

iPhone 15 zamlı gelecek, ama hemen endişelenmeyin!

Mevcut olarak iPhone 14 Pro modelleri 27W gücünde şarj oluyor. Standart iPhone 14 modelleri ise 20W. Yeni seriyle birlikte bu değerin 35W'a çıkması demek şarj sürelerinin de hızlanması anlamına geliyor. Ayrıca genel olarak iPhone, Android'e göre her zaman daha düşük şarj hızına sahipti. Özellikle iPhone 14 serilerindeki pil sağlığı sorunu dikkate alındığında oldukça önemli bir konu olmaya başladı.

Bunların yanı sıra Apple, artık güç adaptörü de satmıyor. Şirket hızlı şarj için 20W+ şarj cihazını öneriyor. iPhone 15 modellerinin 35W şarjı desteklemesi durumunda Apple, 30W MacBook Air şarj cihazını ya da 35W Çift USB-C şarj cihazını önerebilir. Bununla birlikte bu gelişmenin Apple için önemli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ayrıca iPhone 15 Pro Max modelinin periskop kamera ile 6x yakınlaştırma sunacağı iddia ediliyor. Bu da iPhone için önemli bir artış. Bir başka yeni durum ise iPhone 15 Pro ile 15 Pro Max modellerinde Apple Watch Ultra'da olduğu gibi bir "eylem butonu" olması. Bu buton ise birden çok amaç için kullanımda olacak.

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