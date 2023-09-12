Apple, Qualcomm ile 5G modem anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı

Apple, Qualcomm ile olan ortaklığını 2026'ya kadar uzattığını ve önümüzdeki üç yıl boyunca Snapdragon 5G modemlerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Bu anlaşma ile Apple'ın 5G çipleri, 2027'ye kadar gecikecek gibi görünüyor.

Apple, 2020 yılından bu yana iPhone modellerinde 5G teknolojisini destekliyor. Yaklaşık üç yıldır Qualcomm çiplerini kullanan şirketin, kendi 5G modemlerini geliştirdiğini biliyoruz. Ancak beklenmedik bir hamleyle Qualcomm ve Apple arasındaki 5G modem anlaşması 2026'ya kadar uzatıldı.

Apple, 2026'ya kadar Qualcomm 5G modemlerini kullanacak

Apple, Qualcomm ile olan ortaklığının uzatıldığını ve önümüzdeki üç yıl boyunca Snapdragon 5G modemlerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Apple'ın 5G çipleri, 2027'ye kadar gecikecek gibi duruyor.

Anlaşma duyurulana kadar, iPhone 15'in Snapdragon 5G çipini içeren son model olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Qualcomm, Apple ile anlaşmayı uzattıklarıın ve 2026'ya kadar piyasaya sürülecek iPhone modellerinde kendi çipinin kullanılacağını belirtti.

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Daha önceki tahminler Apple'ın 2024 yılına kadar kendi modem çözümlerini devreye alacağını ortaya koymuştu. Bu gelişmeyle birlikte iPhone 18 modeline kadar Snapdragon modeminin kullanılacağını söylemek mümkün

Apple, ilk olarak 2019 yılında Intel ile modem anlaşmasını iptal etmiş ve kendi 5G setleri üzerinde çalışmaya başlamıştı. Ancak Qualcomm anlaşmasının uzatılması, bu modemde bazı sorunlar olduğunu kanıtlar nitelikte.

Ancak son günlerde tüm gözler iPhone 15 lansmanına çevrilmiş durumda. iOS 17, iPadOS 17, iPhone 15 serisi ve daha fazlasının 12 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 20: 00'da yapılacak etkinlik ile görücüye çıkacağını hatırlatalım.

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