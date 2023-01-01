Apple, popüler uygulamasını bugün kapattı

Apple, 2020 yılında doğru hava durumu tahminleriyle ünlenen uygulama Dark Sky'ı satın almıştı. Bunun sonucunda teknoloji devi Android cihazlardan uygulamanın erişimini kapattı. Satın alınmasından kısa süre sonra iPhone'ların en çok indirilen hava durumu uygulaması olan Dark Sky, Eylül ayında App Store'dan kaldırıldı. Bugün ise Apple, Dark Sky uygulamasını tamamen kapattı. Yani yüklü olan telefonlardan da uygulamaya erişim artık mümkün olmayacak. Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına Dark Sky yerine başka kendi uygulamasına yönlendiriyor.

Apple, Dark Sky özelliklerini kendi uygulamasına entegre etti

Dark Sky uygulaması, adından da belli olduğu gibi yağışın olduğu zamanları doğru tahmin etmekle ünlendi. Bu nedenle birçok Apple müşterisi tarafından tercih ediliyordu. Apple'ın Dark Sky'da yer alan özellikleri, kendi Hava Durumu uygulamasına ekledi. Bu şekilde uygulama önceki haline göre daha güçlü oldu.

Apple geçtiğimiz ayın başında Dark Sky uygulamasının kullanıcıları için yağış, saatlik hava durumu tahminleri ve daha birçok verinin oluştuğu bilgiyi Hava Durumu uygulaması kullanıcıları için paylaştı. Bu sayede kullanıcılar, uygulamanın özellikleri için gerekli dökümana sahip oldu.

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Apple müşterilerinin Dark Sky'ın özelliklerini iOS Hava Durumu uygulamasında kullanmaları için cihazlarının iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura'yı çalıştırması gerekiyor. Apple'ın sunduğu dökümanda ayrıca bazı özelliklerin sadece belirli ülkelerde sunulacağı bilgisi de yer alıyor.

Apple, ek olarak 23 Mart tarihinden itibaren üçüncü taraf uygulamaların Dark Sky üzerinden veri almasını da engelleyecek. Teknoloji devi, bunun yerine üçüncü taraf uygulamaların Apple'ın yeni WeatherKit API'inden veri alması için yönlendiriyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple'ın kendi hava durumu uygulamasından memnun musunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.