Apple, OpenAI ile iş birliği yapacak

Teknoloji sektöründe önemli bazı gelişmeler meydana geldi. Ortaya çıkan haberlere göre Apple'ın adından sıkça söz ettiren iPhone ve iPad modellerinin tasarımcısı OpenAI ile çalışmaya başlayacak. Peki, bu durum nasıl bir etki yapacak? İşte detaylar!

OpenAI yapay zeka odaklı ürünler çıkarmak istiyor!

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Apple, bazı iPhone ve iPad modellerinin tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Bu ürünlerin arka planında ise tasarımcı Jony Ive yer alıyor. Oraya çıkan son haberlere göre ünlü tasarımcı, OpenAI ile çalışmaya başlayacak.

Bununla birlikte hala Apple için çalışan üst düzey tasarımcı Tang Tan da Jony Ive'nin kurmuş olduğu LoveFrom da yer alacak. İki ünlü isim yapay zeka odaklı yeni bir cihaz üzerinde çalışacak. Bunun için de OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman ile iş birliği yapacaklar.

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Normalde OpenAI, yazılım üzerine çalışan bir şirket. Bu nedenle Apple tasarımcılarının nasıl bir katkı sağlayacağını tahmin etmek zor. Ancak iddialara göre OpenAI, yapay zekadan güç alacak akıllı ürünler için hazırlık yapıyor.

Bu ürünlerin hangi kategoride olacağı hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak akıllı ev aletleri en öne çıkan kategori olacak gibi iddialar yer alıyor. İki tasarımcının şirket için ne yapacağı da henüz belli değil. Ancak önümüzdeki yıl itibariyle detayların ortaya çıkacağı belirtiliyor.

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