Apple, Onarım Hakkı Yasa Tasarısını Destekliyor

Apple, Kaliforniya'da Onarım Hakkı yasa tasarısını destekliyor. Tasarının yasalaşması durumunda Apple, ürünlerin tamirinde gerekli parçaları ve araçları tüketici ve üçüncü taraf servis sağlayıcılarına sağlamak zorunda kalacak.

Apple'ın kendi cihazlarının yetkili servisleri dışında tamir edilmesinden hoşlanmadığı bilinen bir durum. Şirket, daha önceleri eğer cihazların tamirlerinde resmi parçaların kullanılmadıysa bu cihazlarda Face ID ve Touch ID gibi özelliklerin kullanımını engelliyordu. Ancak Apple cephesinde Onarım Hakkı yasasıyla bu durum tamamen değişecek gibi görünüyor.

Apple, Onarım Hakkı yasa tasarısını Kaliforniya'da destekliyor

Onarım hakkı (Right to Repair) tüketicilerin kendi cihazlarını kolayca tamir etmelerini sağlamayı ve üreticilerin gerekli parçaları kolayca erişilebilir hale getirmesini isteyen bir inisiyatif olarak biliniyor.

Tamir parçaları ve aletleri satan iFixit'e göre Apple; Kaliforniya senatörü Susan Talamantes Eggman'ın Onarım Hakkı yasa tasarısını destekledi. Reuters'in haberine göre de Apple, eyaletteki senatörlere bu tasarıyı desteklemeleri için bir mektup gönderdi. iFixit'in CEO'su Kyle Wiens, Apple'ın onayını "tüketici hakları için bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

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Tasarının yasalaşması durumunda maliyeti 50 ila 100 dolar arasında olan ürünlerin onarımı için gereken parça, alet ve belgelerin; son üretim tarihinden itibaren üç yıl boyunca Kaliforniya'da bulunması gerekecek.

Yasa tasarısının getirdiği bir diğer önemli nokta da şirketlere cezai yaptırımlar. Eğer üreticiler gerekli parça ve araçları tedarik etmezlerse, günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar.

Eğer yasa yürürlüğe girerse, üreticiler ürünlerinin tamirinde gerekli olan parçaları ve teşhis araçlarını tüketici ve üçüncü taraf servis sağlayıcılarına sağlamak zorunda kalacaklar.

Bilindiği üzere Apple, onarım hakkına karşı çıkma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Ancak firma, son birkaç yıldır onarım konusundaki yaklaşımını değiştiriyor. Örneğin şirket, tüketicilere doğrudan parça ve alet satmaya başlayacağını ve tüketicilerin iPhone ve Mac'lerini kendi başlarına tamir etmelerine yardımcı olmak için onarım kılavuzları sunacağını duyurmuştu. Apple'ın tasarıya onaylanması için gereken desteği gerçekten verip vermediğini zaman gösterecek.

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