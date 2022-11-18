Apple müşterileri yeni formda bir iPhone istiyor!

SellCell, Amerika'da iPhone kullanıcılarıyla yaptığı bir anket verilerini ortaya koydu. Bu ankette iPhone kullanıcılarının büyük oranda mini bir iPhone modeli istedikleri ortaya çıktı. Ayrıca birçok iPhone kullanıcısı da iPhone 14 serisindeki modellerin büyük olduğunu düşünüyor. Bu nedenle birçok Apple müşterisi iPhone 15 serisinde mini bir model istiyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple müşterileri, mini iPhone istiyor!

SellCell, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.500'den fazla iPhone kullanıcısıyla anket yaptı. Bu ankette ilk olarak önümüzdeki noel için hangi Apple cihazı alacakları soruldu. Ankete katılanların yüzde 37,4'ü noel için yeni bir iPhone alacaklarını paylaştı. Geri kalan kısmı yüzde 18,7'lik kısmı AirPods ve yüzde 16,3'lük kısmı da Apple Watch alacağını açıkladı. Yüzde 40,6'lık oran ise noel için herhangi bir ürün almayacağını belirtti.

SellCell'in yaptığı anketteki bir diğer soru da Apple müşterilerinin iPhone 14 Plus'ı beğendiği ya da alıp almayacağı oldu. Anket sorusuna yanıt verenlerin yüzde 20,4'ü yakında bir tane iPhone almayı planladıklarını ya da telefonundan memnun olduklarını belirtti. Yüzde 22,5'luk kısmı telefonun pahalı olduğunu ve yüzde 12,1'lik kısmı da çok büyük olduğunu belirtti. Ankette dikkat çeken kısım ise yüzde 6,6 ile iPhone'un mini bir formunu isteyen kişiler oldu.

iPhone yasaklanan o ülkede tekrar satılacak

Apple, iPhone 12 ve iPhone 13 serisiyle birlikte mini modelini de satışa sundu. Fakat daha sonra istediği talebi göremeyen şirket son çıkardığı iPhone 14 serisinde mini modelini kaldırdı. Ek olarak firmanın orta segment olarak satışa sunduğu klasiklere göre daha küçük boyda SE modeli de mevcut.

Bunun dışında ankette iPhone 15 ile ilgili soruda yüzde 8,5'lik Apple müşterisi, mini modeli yeni seride görmek istiyor. Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone 15 serisinde mini modelini eklemeli mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.