Apple Music Fiyatları Zamlandı

Teknoloji devi Apple, Türkiye'de sürekli olarak artış gösteren döviz kuru nedeniyle Apple Music fiyatlarını zamlandırdı. Öğrenci, Bireysel ve Aile planlarına yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Teknoloji devi Apple, Türkiye'de sürekli olarak artış gösteren döviz kuru nedeniyle bu sene içerisinde ürünlerine birkaç defa zam yaptı. Şirket, elektronik ürünlerle kalmayıp bazı hizmetlerinin abonelik bedelini de artırdı. Son olaraksa Apple Music fiyatı zamlandı.

Apple Music fiyatı ne kadar oldu?

Apple'ın Spotify rakibi müzik dinleme uygulaması Apple Music için fiyat güncellemesi yapıldı. Kullanıcılara sunulan Öğrenci, Bireysel ve Aile planları için yüzde 100 oranında zam yapıldı. İşte güncel Apple Music fiyatı…

Yapılan zamla birlikte Apple Music Öğrenci fiyatı 9,99 TL'den 19,99 TL'ye yükseldi. Apple Music Bireysel planının fiyatı ise 19,99 TL yerine artık 39,99 TL. Son olarak birden fazla kişinin kullanımına uygun olan Apple Music Aile fiyatı ise 29,99 TL'ten 59,99 TL'ye çıktı.

Apple başarılarının arkasındaki isim şirketten ayrılıyor!

Abonelik PlanıEski FiyatıYeni (Zamlı) FiyatıZam Oranı Öğrenci9,99 TL / ay19,99 TL / ayYüzde 100Bireysel19,99 TL / ay39,99 TL / ayYüzde 100Aile29,99 TL / ay59,99 TL / ayYüzde 100

Apple Music avantajları

100 milyon şarkı ve uzmanlar tarafından derlenmiş 30 binden fazla çalma listesi.

Siri'den isteyerek şarkı, albüm, çalma listesi veya radyo istasyonu bulma.

Taahhütsüz ve ücretsiz deneme süresi.

Müzikleri reklamsız dinleme.

Orijinal programlar, konserler, özel içerikler ve sanatçıların yayın yaptığı radyo istasyonlarını canlı olarak veya kayıttan dinleme.

Apple aygıtlarında kullanabilme.

Desteklenen diğer aygıtlarda kullanabilme.

Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses.

Tüm Apple Music kataloğunu kayıpsız ses formatında dinleme.

Senkronik şarkı sözleri ve ayarlanabilir vokaller sunan Apple Music ile Şarkı Söyle özelliği.

Arşivinize 100 bin şarkı indirebilme, tüm arşivinize her aygıttan erişebilme ve online ya da offline dinleme

Arkadaşlarınızın dinlediklerini görme

Bunun yanı sıra Apple, geçtiğimiz haftalarda ise Arcade hizmetine zam yapmıştı. Popüler oyunları reklamsız bir şekilde kullanıcılara sunan Arcade servisinin fiyatı ise 69,99 TL oldu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Zamlı fiyatları nasıl buldunuz? Sizce ücretler makul mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.