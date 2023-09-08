Apple, macOS Ventura için yeni bir güncelleme yayınladı

Apple, ürün kataloğunda önemli bir yere sahip olan Mac bilgisayarlar için macOS Ventura 13.5.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, hata düzeltmeleri içeriyor ve güvenlik açıklarını kapatıyor.

Apple, ürün kataloğunda önemli bir yere sahip olan Mac bilgisayarlar için yazılım güncellemelerini sürdürüyor. Son olarak şirket, macOS Ventura işletim sistemi için yeni bir güncelleme yayınladı. İşte macOS Ventura 13.5.2 ile gelen değişik…

macOS Ventura 13.5.2 güncellemesi neler getiriyor?

Apple, geçtiğimiz ay macOS Ventura 13.5.1 güncellemesini yayınladı. Ancak bu sürüm, çeşitli hataları da beraberinde getirdi. Şirket ise kullanıcılar tarafından gönderilen raporlar neticesinde hata düzeltmesi içeren macOS Ventura 13.5.2 güncellemesini nihayet çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu sürüm, ne yazık ki yeni bir özellik getirmiyor. Yalnızca hata düzeltmesi sağlıyor. macOS Ventura 13.5.2 güncelleme notlarına göre kötü hedefler için oluşturulan görsellerin sebebiyet verdiği önemli bir güvenlik açığı kapatıldı. Apple, bu açığın kötü amaçlar için kullanıldığı hakkında çok fazla şikayet aldığını ve böylelikle bilgi sahibi olduğunu belirtti.

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macOS Ventura güncellemesi yapabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Sistem Ayarları'na giriş yapın.

Adım 2: Yazılım Güncelleme bölümünden yeni sürümü indirin.

Adım 3: Kurulumu yapın.

Apple'ın sıradaki sürüm olacak macOS Ventura 13.5.3'ü ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor. Fakat tahminler, önümüzdeki ayı işaret ediyor. Bu yeni sürümün de şu anki gibi yeni özelliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri içermesi bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? macOS Ventura için dağıtılmaya başlanan yeni güncelleme size geldi mi kullanmaya başladınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.