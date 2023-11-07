Apple, M3 serisi çipe sahip 27 inç iMac'i tanıtmayacak

Geçtiğimiz hafta Apple yeni M3 çipi ile birlikte yeni iMac modellerini tanıttı. Ancak Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 27 inç boyutundaki iMac modeli tanıtılmayacak. Bunun yerine kullanıcılar, 27 inç Studio Ekranı bir Mac Studio veya Mac Mini ile kullanabilecekler.

Geçtiğimiz hafta Apple yeni M3 çipi ile birlikte yeni iMac modellerini de tanıttı. Tanıtımda herkes 24 inç boyutundaki iMac modelini göreceğini biliyordu ancak 27 inç iMac ortalarda gözükmedi. Konuyla ilgili daha sonrasında açılan forum konularında herkes bir sonraki etkinlikte yeni 27 inçlik iMac modelinin tanıtılacağını belirtiyor. Ancak Apple'dan konuyla ilgili üzücü bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Apple: M3 serisi çipe sahip 27 inç iMac gelmeyecek!

Geçen hafta gördüğümüz yeni M3 serisi çipler, MacBook serileri ve 24 inç iMac'in ardından gözler 27 inç boyutundaki en büyük ekranlı iMac'e çevrildi. Ancak aradan geçen günler ve forumlarda açılan konular üzerine herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Herkes 27 inç iMac'in önümüzdeki günlerde veya etkinliklerde sürpriz bir şekilde tanıtılmasını bekliyordu.

Konuyla ilgili olarak Apple Halkla İlişkiler temsilcisi Starlayne Meza bir açıklama yaptı. Apple hayranlarının merakla beklediği büyük ekranlı iMac hakkında açıklamalarda bulunan Meza, konuyla ilgili olarak üzücü bir gelişme paylaştı. Yaptığı açıklamada merakla beklenen ve en büyük boyuttaki ekrana sahip olacak olan M3 çipli 27 inç iMac serisinin gelmeyeceğini belirtti.

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Bununla birlikte büyük ekranlı iMac satın almak isteyen kullanıcıları da düşündüren bir durum ortaya çıktı. Zira bazı kullanıcılar için 24 inç ekran boyutundaki iMac yeterince büyük değil. Bu sebeple 27 inç boyutundaki versiyonu satın almak istiyorlardı. Apple'dan bu talebe yönelik tavsiye ise 27 inç Studio Ekranı bir Mac Studio veya Mac Mini ile kullanmak oldu.

Burada yaşanan sorun sadece ekran boyutu değil zira 24 inç iMac kendi içerisinde de bazı sınırlamalara sahip. En basitinden sadece 4 adet USB-C bağlantı noktasına sahip ki iMac'leri profesyonel iş amaçlı kullanan kullanıcılar için bu büyük bir kablo karmaşası demek. Ancak burada çok iyimser bir okuyucuysanız sizi umutlandıracak ufak bir detaya da yer vermek gerekli.

Yapılan açıklama sadece 27 inç iMac'i kapsıyor. Belki de Apple daha büyük ekran boyutuna sahip bir iMac üzerinde çalışıyor olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…