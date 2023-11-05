Apple M3 Pro, M2 Pro'yu geride bıraktı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni Apple M3 işlemci ailesi, yüksek performans iddiasıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Sızdırılan Geekbench 6 skoruna göre Apple M3 Pro, sadece işlemci performansı konusunda selefini geride bırakmayı başardı.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni Apple M3 işlemci ailesi, yüksek performans iddiasıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Sızdırılan Geekbench 6 skoruna göre Apple M3 Pro, sadece işlemci performansı konusunda selefini geride bırakmayı başardı.

Apple M3 Pro Geekbench skoru ortaya çıktı

Hem M2 Pro hem de M3 Pro, 12 çekirdeğe kadar CPU ile donatıldı. M2 Pro, sekiz yüksek performanslı çekirdeğe ve dört verimli çekirdeğe sahip. M3 Pro modeliyse yalnızca altı yüksek performanslı çekirdeğe ve altı verimli çekirdekle karşımıza çıkıyor.

Apple'ın 12 çekirdekli CPU'lu yeni M3 Pro çipi, 12 çekirdekli CPU'lu M2 Pro çipiyle karşılaştırıldığında daha hızlı CPU performansı sunuyor. M3 Pro'nun tek çekirdek puanının 3.035, çoklu çekirdek puanının ise 15.173 olduğunu gösteriyor.

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M3 Pro, tek çekirdek performansı açısından M2 Pro'dan yüzde 14'e kadar daha hızlı. Bununla birlikte, zorlu işlemler için çok çekirdekli performans açısından yalnızca yüzde 6 fark atıyor.

M3 Pro, TSMC'nin 3 nm süreciyle üretilirken, M2 Pro'nun 5 nm süreciyle karşılaştırıldığında çipin performans kazanımları, iki performans çekirdeğinin daha az olması nedeniyle azalıyor. M3 Pro ayrıca M2 Pro'ya kıyasla yüzde 25 daha az bellek bant genişliğine ve bir adet daha az GPU çekirdeğine sahip.

Apple, M3 Pro'nun yüksek performanslı çekirdek sayısını sınırlayarak M3 Pro ile 12 adede kadar yüksek performanslı çekirdeğe sahip M3 Max arasında daha fazla fark yarattı. Ancak sonuç olarak M3 Pro, M2 Pro'ya kıyasla çoklu çekirdek performansında sadece yüzde 6 fark attı.