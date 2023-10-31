Apple, M3 Pro işlemcilerini tanıttı

Apple, Türkiye saatiyle gece yarısı gerçekleştirilen Scary Fast etkinliğini gerçekleştirdi. Bir dizi yeni ürünün sahne aldığı etkinlikte MacBook Pro'lara güç verecek olan M3 Pro işlemcileri göze çarptı. İşte işlemciye dair ilk bilgiler…

M3 Pro özellikleri

Yeni M3 Pro işlemcisinde 6 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinin bulunduğu 12 çekirdekli bir CPU ve 37 milyar transistörden 18 çekirdekli bir GPU dizilimi karşımıza çıkıyor. Öte yandan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine güç verecek işlemci, 14 çekirdekli (8 performans ve 6 verimlilik) CPU ve 20 çekirdekli GPU'ya sahip bir opsiyonunun da olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan 36 GB'a kadar çıkan birleşik bellek desteği, kullanıcılar hareket halindeyken daha büyük projelerin MacBook Pro'da gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. 12 çekirdekli CPU tasarımında altı performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeği bulunuyor.

Gerçek canavar: Apple M3 tanıtıldı! İşte özellikleri

Son olarak işlemcinin M1 Pro'ya göre yüzde 30'a kadar daha hızlı tek iş parçacıklı performans sunduğunu tekrar belirtelim. Yeni MacBook Pro'daki M3 Pro ile Adobe Photoshop'ta devasa panoramik fotoğrafları birleştirme ve değiştirme gibi işlemler her zamankinden daha hızlı olduğunun altını çizelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MacBook Pro'da kullanılacak olan Apple'ın M3 Pro özellikleri, bekleneni karşılayacak mı? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.