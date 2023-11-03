Apple M3 Max İşlemcisi Geekbench'te Yüksek Puan Aldı

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte yeni M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini tanıttı. Önceki seriye göre daha yüksek işlem gücüne sahip olan M3 serisi işlemciler dikkatleri fazlasıyla çekti. Bununla birlikte yeni M3 Max çipi, bugün Geekbench 6 veri tabanında yer aldı. İşte detaylar!

Apple M3 Max işlemci Geekbench'te 21.084 puan aldı!

Apple, geçtiğimiz günlerde Scary Fast etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ise M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini de tanıttı. Şirket, her birinin öncekilere göre sağlayacağı performansla dikkatleri üzerine çekti. Bununla birlikte bugün, M3 Max işlemci Geekbench 6 veri tabanında ortaya çıktı.

Sonuçlara göre M3 Max çipi çok çekirdekli testte 21.084 puan aldı. Bu puan ise M2 Ultra çipiyle neredeyse aynı. M2 Ultra çipi ise Mac Pro ve Mac Studio gibi masaüstü bilgisayarlarda kullanılıyor. Bu da yeni MacBook Pro ile masaüstü bilgisayarlarla aynı performansa sahip olmak anlamına geliyor.

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Öte yandan M3 Max'in önceki MacBook Pro'daki M2 Max'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Apple da etkinlik sırasında M3 Max'in yüzde 50'ye kadar daha hızlı olduğunu ifade etti. M3 Max, 16 çekirdekli 3 nm 30W'luk bir çip olarak yer alıyor.

M2 Ultra 76 çekirdekli bir GPU'ya sahipken M3 Max bunu yarısını gerçekleştiriyor. Ancak grafik gücü kısmı Geekbench tarafından test edilmedi. Bununla birlikte M3 Pro'dan aynı performans artışını beklemek mümkün değil.

Genel olarak bakıldığında M3 Pro; 6 performans, 6 verimlilik çekirdeğine ve 12 çekirdekli bir CPU'ya sahip. M2 Pro ise 8 performans, 4 verimlilik çekirdeğine sahip. Bundan dolayı da M3 Pro, M2 Pro'dan daha düşük seviyede gibi duruyor.

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