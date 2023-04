Apple M3 işlemciler yolda: Seri üretime geçiyor!

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen M3 işlemcisi ile ilgili yeni bir gelişme kaydedildi. Ünlü teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, M3 işlemcilerin seri üretime geçmesi için beklenen tarihi açıkladı. Yeni nesil işlemcinin Apple'ın son işlemcisi olan M2'ye kıyasla önemli performans artışlarıyla birlikte karşımıza çıkması bekleniyor.

2023 yılı içerisinde seri üretimine başlanacak

Ming-Chi Kuo'nun analizlerine göre Apple'ın yeni nesil işlemcisi, 2023 yılının 2. yarısında seri üretim aşamasına geçecek. Serinin diğer işlemcileri olan M3 Max ve Pro'nun ise 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

[Prediction update and revision] 1. The new 15" MacBook model should be named MacBook Air. 2. To reiterate, the upcoming 15" MacBook Air will feature the M2 series and offer two processor spec options. However, two options are more likely to be M2 with different cores (similar… https://t.co/Co4YJhbXO3 — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2023

Apple'ın piyasaya sunduğu son işlemciler, 5nm teknolojisine sahipti. Tanıttığı yeni nesil işlemcilerde ise 3nm teknolojisini kullanmaya başlayan teknoloji devi, hem M3 hem de A17 Bionic işlemcilerinde 3nm boyutunda üretim yapacak.

3nm işlemciler için geri sayım başladı: Apple M3 geliyor

3nm'lik işlemcilerin MacBook Pro, MacBook Air, iMac ve Mac Mini ürünlerinde yer alacağı biliniyor. Özellikle MacBook Air tarafında kullanılacak olması, kullanıcı tarafında büyük bir beğeniyle karşılandı. Herkes, dört gözle güçlü ve verimli işlemci M3'ün piyasaya sürülmesini bekliyor.